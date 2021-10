RTV Euro AGD: Kup telewizor Samsung i odbierz do 2000 zł

Niezwykła akcja w sklepach RTV Euro AGD: przy zakupie jednego z wybranych modeli telewizorów, otrzymasz nawet do 2000 zł zwrotu na konto! Sprawdziliśmy, jak skorzystać z promocji i które modele są nią objęte.

Spis treści

W sklepach RTV Euro AGD trwa niezwykła akcja promocyjna, w której możesz otrzymać nawet do 2000 zł zwrotu za zakupiony telewizor Samsung Neo QLED. Promocja trwa do 7.11.2021r. lub do wyczerpania puli zwrotów.

Jak otrzymać zwrot?

Kup telewizor Samsung Neo QLED między 27 września a 7 października 2021 r..

Napisz opinię o produkcie na jednej ze stron: euro.com.pl; neoqled-promocja.samsung.pl, na stronie porównywarki cenowej.

Zobacz również:

Opinia powinna zawierać min. 400 znaków, ocenę w skali 1-5 oraz hashtag AkcjaKorzyscWkazdymCalu.

Zarejestruj się

Wypełnij formularz zgłoszeniowy w ciągu 14 dni od daty zakupu, korzystając ze swojego konta Samsung Account.

Odbierz zwrot

Po pozytywnej weryfikacji Twojego zgłoszenia otrzymasz zwrot na wskazane przez siebie konto.

Telewizory w promocji

Oto modele, które zwróciły naszą uwagę. Więcej znajdziesz na stronie RTV Euro AGD.

Telewizor Samsung Neo QLED QE50QN91AAT

Ekran: 50 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: QLED, Mini LED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 5499 zł

Telewizor Samsung Neo QLED QE75QN85AAT

Ekran: 75 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: QLED, Mini LED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 10999 zł

Telewizor Samsung Neo QLED QE65QN85AAT

Ekran: 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: QLED, Mini LED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 5999 zł

Telewizor Samsung Neo QLED QE55QN85AAT

Ekran: 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: QLED, Mini LED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 4999 zł

Telewizor Samsung Neo QLED QE55QN91AAT

Ekran: 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: QLED, Mini LED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 6999 zł

Zobacz także: Oferta Lidla: urządzenia i akcesoria smart home