RTV Euro AGD: Na jakim sprzęcie najlepiej czytać e-booki? Tablet, czytnik, a może smartfon?

Czytanie książek prawdziwie uskrzydla - pełniąc funkcję edukacyjną, ale i rozrywkową. Jeśli nie możesz oderwać się od ulubionych lektur, jednak szukasz alternatyw dla ciężkich wydań fizycznych - warto przyjrzeć się temu, co ma do zaoferowania technologia.

Spis treści

RTV Euro AGD: Na jakim sprzęcie najlepiej czytać e-booki?

Wynalezienie druku miało miejsce już w 1450 roku, natomiast pierwsza księga ukazała się pięć lat później. Od tego czasu minęło ponad 500 lat, a mimo to - czytanie w dalszym ciągu pełni kluczową funkcję w naszym rozwoju już od najmłodszych lat. Jest to jednak również czas wielkich przemian niemal w każdym aspekcie życia. Rozwijająca się technologia nie zabiła w nas nawyku czytania, a wręcz zwiększyła zainteresowanie książkami. Jako że wrzuciła swoje trzy grosze w tenże proces, czytanie przenosimy na łamy technologicznych gadżetów. Możemy zabrać swoje ulubione lektury gdziekolwiek chcemy, bez konieczności wożenia gabarytowych wersji fizycznych. Wystarczy dostęp do urządzenia umożliwiającego odczyt e-booków.

Dziś rozważamy na co postawić - tablet, smartfon, a może dedykowany czytnik?

Smartfon jako narzędzie do czytania e-booków

Źródło: Unsplash/Jonas Leupe

Jak wynika z danych statystycznych na rok 2021, spędzamy przed ekranami około 10 godzin i 26 minut. Największy udział w podsumowanym czasie mają wszechobecne smartfony, których funkcjonalność w zakresie dzwonienia i SMS-owania schodzi na drugi plan. Są na tyle praktyczne, że często rezygnujemy z urządzeń takich jak m.in. laptopy, tablety i telewizory. Wynika to m.in. z mobilności, małych gabarytów i stałego rozwoju w zakresie poszerzania możliwości. Bywają również sprzętem zastępującym książki - z powodzeniem wysłuchamy za ich pośrednictwem audiobooków oraz e-booków. Aby jednak smartfon był dobrą alternatywą dla dedykowanych sprzętów, należy szczególnie zwrócić uwagę na:

Rodzaj ekranu - czytanie zawsze wymaga od naszego wzroku pewnego wysiłku. Warto wziąć pod uwagę rozdzielczość (gęstość pikseli) oraz technologię ekranu - najnowsze smartfony stosują Super Retina XDR lub AMOLED. Przy takiej klasie obrazu, piksele nie są widoczne dla ludzkiego oka dzięki czemu tekst imituje druk.

- czytanie zawsze wymaga od naszego wzroku pewnego wysiłku. Warto wziąć pod uwagę (gęstość pikseli) oraz technologię ekranu - najnowsze smartfony stosują Przy takiej klasie obrazu, piksele nie są widoczne dla ludzkiego oka dzięki czemu tekst Wielkość ekranu - im większy wyświetlacz, tym mniej wytężamy wzrok. Długotrwałe czytanie na małym ekranie powoduje dyskomfort, a nawet sprawia uczucie zlewania się tekstu.

- im większy wyświetlacz, tym mniej wytężamy wzrok. Długotrwałe czytanie na małym ekranie powoduje dyskomfort, a nawet sprawia uczucie zlewania się tekstu. Obsługiwany system - większość smartfonów wykorzystuje system Android lub iOS. Jest to wysoce znaczące zwłaszcza w przypadku, gdy e-booki czytamy w aplikacjach (wersja może nie być dostępna na wybranych urządzeniach).

- większość smartfonów wykorzystuje system Android lub iOS. Jest to wysoce znaczące zwłaszcza w przypadku, gdy e-booki czytamy w aplikacjach (wersja może nie być dostępna na wybranych urządzeniach). Pamięć - o ile czytanie ma odbywać się za pośrednictwem stron, nie ma konieczności zapisywania plików w urządzeniu. Jeśli jednak chcemy skorzystać z e-booka offline (na przykład pobierając go wcześniej), należy pamiętać o wolnym miejscu w pamięci smartfona. Co prawda teksty nie ważą zbyt wiele, jednak jeśli jesteś naprawdę aktywnym czytelnikiem, warto zdecydować się na urządzenie o większej ilości przestrzeni (GB).

Reasumując, korzystanie z e-booków na smartfonie jest możliwe, a nawet może być przyjemne. Niemniej, zważając na ograniczone możliwości (wynikające z samych założeń urządzeń, tak jak choćby wielkość ekranu) - jest to rozwiązanie połowicznie satysfakcjonujące. Sprawdzi się raczej przy okazjonalnym czytaniu.

Zobacz również:

Tablet jako narzędzie do czytania e-booków

Źródło: Adobe Stock/kegfire

Wydawałoby się, że tablety pojawiły się na rynku dopiero w XXI wieku - nic bardziej mylnego. Inżynierowie już w XIX wieku starali się doprowadzić do powstania urządzenia, które będzie miało szansę zanotować ludzkie pismo. Niemniej, odpowiednik nowoczesnych urządzeń ujrzał światło dzienne dopiero w latach 90-tych (GriDPad). Prawdziwe zawirowanie miało miejsce ponad dekadę temu, choć tendencja wzrostu jest już raczej za nami. Spopularyzowane sprzęty stały się wśród prywatnych użytkowników alternatywą dla komputerów i laptopów. Są z powodzeniem wykorzystywane również do edukacji, a także czytania - nawet dla najmłodszych. W odróżnieniu od smartfonów, posiadają większy ekran wpływając tym na czytelność oraz wygodę. Dzięki możliwości instalowania wielu aplikacji oraz obsługi wielu plików, możemy z przyjemnością korzystać z wielofunkcyjności tabletów. Niestety jeśli chcesz zdecydować się na tablet głównie z myślą o e-bookach, musisz wiedzieć o jego wydajności energetycznej. Zważając na tak dużą różnorodność funkcji, bateria nie wystarczy na kilkukrotne sięganie do lektury (bez uprzedniego ładowania). Ponadto, nie są one przystosowane stricte do e-booków czy audiobooków, a jest to wyłącznie 1 z wielu pozostałych funkcji.

Tablet imitujący czytnik jest dobrym rozwiązaniem, gdy chcesz zdecydować się na sprzęt pozwalający na wiele możliwości, w tym również w pracy czy w szkole. Jeśli jednak najbardziej zależy Ci na czytaniu, zakup tabletu o dobrych parametrach może nadszarpnąć twój budżet, mimo że nie będziesz korzystać z wielu pozostałych funkcji.

Czytnik e-booków

Źródło: Unsplash/Balázs Kétyi

O tym marzyło wiele pokoleń sympatyków książek, aż do 2004 roku - premiery pierwszego czytnika e-booków! Jest nim LIBRIé, 6-calowe urządzenie o znacznych ograniczeniach i dość dyskusyjnych możliwościach. Choć na ten moment jest to przysłowiowy technologiczny skansen, wywołał przełom na rynku. Trzy lata później, swój debiut zaliczył Amazon Kindle. Na przestrzeni niespełna dwóch dekad działo się doprawdy sporo, a efektem tego są nowoczesne urządzenia o dużej pamięci, wyposażone w wysokiej klasy ekrany. Wielokrotnie możemy usłyszeć, że jeśli produkt ma być dobry we wszystkim, finalnie nie jest najlepszy w niczym. Zupełnie odwrotna sytuacja ma się do czytników. Służą one wyłącznie do czytania e-booków i w tym celu ulepsza się dotychczasowe projekty. Ponadto, w porównaniu do smartfonów lub tabletów - urządzenia możemy znaleźć w znacznie tańszej cenie. Najbardziej przekonującą zaletą jest wytrzymałość baterii, która może wystarczyć nawet na kilka tygodni (w zależności od intensywności użytkowania). Przy wyborze odpowiedniego modelu należy zwrócić szczególną uwagę na format odczytywanych plików (w przypadku e-booków jest to MOBI oraz ePUB). Najczęściej kupowane urządzenia cechują się 6-calowym ekranem - czytelny, z łatwością zmieści się w bagażu podręcznym. Pośród pozostałych parametrów (poza tymi, które zostały wymienione dotychczas) i udogodnień w wybranych modelach wyróżniamy:

obsługa formatów - możliwość otwierania plików o formatach stricte niezwiązanych z e-bookami (m.in. PDF, RTF) może poszerzyć naszą wirtualną bibliotekę

- możliwość otwierania plików o formatach stricte niezwiązanych z e-bookami (m.in. PDF, RTF) może poszerzyć naszą wirtualną bibliotekę sterowanie - za pomocą przycisków/panel dotykowy

- za pomocą przycisków/panel dotykowy doświetlanie tekstu - przydatne zwłaszcza podczas pochmurnych wieczorów, niewystarczających warunkach oświetlenia

- przydatne zwłaszcza podczas pochmurnych wieczorów, niewystarczających warunkach oświetlenia konwersja tekstu do mowy - jeśli jesteś zmęczony czytaniem, możesz skorzystać z opcji czytania na głos

- jeśli jesteś zmęczony czytaniem, możesz skorzystać z opcji czytania na głos rodzaj łączności - jest ona konieczna do pobierania e-booków

- jest ona konieczna do pobierania e-booków technologia E-Ink (nie generowanie światła w dziennym oświetleniu w trosce o wzrok)

Podsumowując, wybór odpowiedniego urządzenia jest zależny od indywidualnych preferencji, częstotliwości czytania, a także przyzwyczajeń. Warto więc dokonać wyboru w oparciu o powyższe wskazówki.

RTV Euro AGD: Na jakim sprzęcie najlepiej czytać e-booki? Przegląd ofert

Smartfon Apple iPhone 13 128GB

Pamięć: 128 GB

Wyświetlacz: 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, OLED

Ekran: Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

Cena: 4499 zł - 3999 zł

Smartfon Samsung Galaxy S20 FE 5G 6/128GB

Pojemność baterii: 4500 mAh

Pamięć: 128 GB

Wyświetlacz: 6,5 ", 2400 x 1080 pikseli, AMOLED

System operacyjny: Android 10

Procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 865

Cena: 2999 zł - 2199 zł

Samsung Galaxy Tab S8 11 128GB Wi-Fi SM-X700

Ekran: 11 cali, LTPS, 2560 x 1600 pikseli

System operacyjny: Android 12

Pamięć RAM i dysk: 8 GB RAM + dysk 128 GB

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8-rdzeniowy

Pojemność baterii/akumulatora: 8000 mAh

Łączność bezprzewodowa: WiFi 802.11 ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2

Cena: 3499 zł - 2999 zł

Tablet Huawei MatePad 11 Wi-Fi 6/128GB

Ekran: 10,95 cala, IPS, 2560 x 1600 pikseli

System operacyjny: HarmonyOS

Pamięć RAM i dysk: 6 GB RAM + dysk 128 GB

Procesor: Qualcomm Snapdragon 865, 8-rdzeniowy

Pojemność baterii/akumulatora: 7250 mAh

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.1, WiFi 802.11 ax

Cena: 1999 zł - 1599 zł

Czytnik E-booków Onyx Boox Nova Air

Ekran: 7,8 cala, 1404 x 1872 pikseli

Wyświetlacz E-Ink: tak

Podświetlenie ekranu: tak

Pamięć wbudowana: 32 GB

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi

Cena: 1649 zł

Czytnik E-booków Pocketbook InkPad 3

Ekran: 7,8 cala, 1872 x 1404 pikseli

Wyświetlacz E-Ink: tak

Podświetlenie ekranu: tak

Pamięć wbudowana: 8 GB

Łączność bezprzewodowa: WiFi

Cena: 979 zł