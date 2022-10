RTV Euro AGD: co potrafią nowoczesne frytkownice? Jak wybrać dobrą frytkownicę? Wszystko, co musisz wiedzieć

Jeśli jesteś fanem smażonych przekąsek, ale na myśl o sprzątaniu odmawiasz sobie przyjemności - rozważ zakup frytkownicy. Jak jednak wybrać odpowiedni model? Czy przekąski mogą być chrupiące, a jednocześnie zdrowsze, niż zakładamy? Oto nasz mini poradnik.

Spis treści

Kilka słów o frytkownicach...

Wiele osób mylnie zakłada, że przekąski w formie ociekających tłuszczem frytek to moda zza oceanu, która rozwinęła się w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. Nic bardziej mylnego, albowiem smakołyk był znany już w XVII wieku. Co więcej, frytkownica to wcale nie nowość! Pierwsze urządzenie stworzono już w latach 30-tych XX wieku. Nie sposób nie wspomnieć również o znaczeniu belgijskich tradycji. Co ciekawe, ich spożywanie było związane ze znacznym zamarzaniem rzek w regionie Dinant. Mieszkańcy znaleźli więc alternatywę, którą smażyli na kształt małych ryb.

Przyrządzanie smakowitych frytek to jednak nie lada wyzwanie, mimo że w gruncie rzeczy poddajemy obróbce jeden składnik. Nierzadko kończy się to opryskami od oleju i niezadowalającym efektem wysmażenia. Do przygotowania frytek najlepsza okazuje się być wspomniana frytkownica - nowoczesne urządzenia oferują szereg funkcji. Ponadto, część z nich może być odpowiednia nawet dla osób przebywających na diecie lub ograniczających tłuszcz. Obraz frytkownicy sprzed kilku dekad zmieniła technologia, stąd tak duża popularność i dostępność tego rodzaju posiłków. Niewiele osób wie, że pewne frytkownice mogą z powodzeniem służyć do wielu rodzajów produktów - poza lubianymi ziemniakami. Wówczas, możemy zrezygnować użytkowania innych sprzętów i ograniczyć zajmowane miejsce w kuchni. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać model zgodny z przeznaczeniem. Spośród dostępnych modeli na rynku warto wyróżnić:

Frytkownice klasyczne - przyrządzane w zamkniętym pojemniku z głębokim olejem. Rozwiązanie dla osób, które mają ochotę nie tylko na smażone ziemniaki, ale i dużą warstwę tłuszczu. Jak mawia przysłowie - raz, nie zawsze. Pamiętaj jednak, aby nie używać tego samego tłuszczu więcej niż raz. Nagrzanie, studzenie i ponowne rozgrzanie ma skutek karcynogenny.

Frytkownice beztłuszczowe - wykorzystujące do przygotowywania posiłków technologię gorącego powietrza. Idealnie nadaje się zarówno dla osób lubujących się w chrupiących ziemniakach, jak i tych, którzy ograniczają niezdrowe tłuszcze. Działanie omawianej frytkownicy polega na wytworzeniu gorącego powietrza, które rozprzestrzenia się równomiernie wewnątrz pojemnika. Składniki poddane obróbce są więc nagrzewane z każdej możliwej strony - zapobiegając surowiźnie lub przypaleniom.

Frytkownice Smart - modele umożliwiające sparowanie z aplikacją na smartfona. W zależności od modelu, mogą być to platformy z dostępem do przepisów.

Źródło: Unsplash/Dan Gold

Na co zwracać uwagę przy wyborze frytkownicy?

Jak wspominaliśmy, na rynku jest dostępnych kilka typów sprzętów o różniącym zastosowaniu i procesie działania. Producenci starają się dopasować parametry tak, aby urządzenia były możliwie najbardziej funkcjonalne, a ponadto - pozwalały na przygotowywanie zdrowszych posiłków. Jeśli stoisz przed wyborem odpowiedniej frytkownicy, warto zadać sobie pytanie w jakim celu będziesz z niej skorzystać oraz czy będziesz robić to często. Jeśli tak, warto przyjrzeć się wymiarom frytkownicy oraz wyglądzie wizualnym, aby nie szpeciła ona blatu, a wręcz przeciwnie. Priorytetem pozostają jednak niezmiennie parametry techniczne, szczególną uwagę zwróć na:

Moc - zastosowanie odpowiednio wysokiej mocy pozwala na przyrządzanie również innych warzyw, a nawet mięs i wielu innych składników. Ponadto, ma realny wpływ na szybkość przygotowania smakołyków.

Zakres temperatur - pozwala dostosować jej wysokość w zależności od oczekiwanego efektu oraz składników. Im większy wybór, tym lepiej. Najczęściej, modele posiadają możliwość regulacji od 40 do 200 stopni.

Pojemność - wyrażana w litrach, wybierz większą frytkownicę jeśli przygotowujesz przekąskę dla całej rodziny. Wówczas wystarczy jeden cykl, aby przyrządzić frytki dla każdego głodomora. Jeśli preferujesz małe porcje, nie ma potrzeby zakupu urządzenia o największej pojemności. Na rynku są dostępne urządzenia mieszczące nawet 11 litrów.

Programy automatyczne - wiele nowoczesnych modeli posiada zaprogramowane tryby pracy. Jest to pomocne zwłaszcza wówczas, gdy nie jesteś pewien jaka temperatura będzie odpowiednia. Wówczas nie ma obaw o przypalenia, niedopieczenie - wsyp do zbiornika składniki, ustaw program, a resztę wykona za Ciebie frytkownica.

Dodatkowe możliwości obróbki - innowacyjne sprzęty posiadają szerokie zastosowanie. Są zdolne nie tylko do smażenia, ale nawet grillowania i pieczenia. Zapomnij o mikrofali, piekarniku i grillu - przygotuj posiłki z wykorzystaniem jednego urządzenia. Pewni producenci zastosowali podzespoły umożliwiające nawet przygotowanie domowego jogurtu!

Aplikacja mobilna - jeśli chcesz mieć pod ręką dostęp do zarządzania urządzeniem, a w tym dedykowanych przepisów, aplikacja daje doprawdy sporo możliwości. Niemniej, jest to raczej dodatkowy gadżet.

Pod uwagę warto wziąć również możliwość mycia w zmywarce. Z pozoru błaha sprawa okazuje się być niezwykle ważna, tuż po przygotowaniu posiłku i koniecznemu sprzątaniu. Im więcej części będziesz mógł oczyścić w zmywarce - tym mniej pracy. Przydatny jest również programator czasowy, który znacząco zwiększa bezpieczeństwo podczas korzystania. O ile frytkownica jest wyposażona w ekran, możemy zyskać również dostęp do wskaźnika zasilania czy etapów pracy. Wśród ciekawych funkcji powinna znaleźć się także możliwość trzymania temperatury. Oczekujesz na gości? Przyrządź przekąski szybciej, zamknij pokrywę, a po otworzeniu nie stracą na walorach smakowych.

Nowoczesne frytkownice - na te modele powinieneś zwrócić uwagę

Philips Ovi Smart XXL HD9867/90

Moc: 2225 W

Temperatura minimalna: 40 ˚C

Temperatura maksymalna: 200 ˚C

Pojemność misy: 7,3 l

Programator czasowy: tak

Możliwość mycia elementów w zmywarce: koszyk, patelnia, reduktor tłuszczu

Funkcje dodatkowe: aplikacja mobilna NutriU, funkcja trzymania ciepła, programy automatyczne, regulacja temperatury, termoizolowana obudowa, timer, wskaźnik zasilania, wyświetlacz LED

Tefal Easy Fry Oven & Grill FW501

Temperatura minimalna: 45 ˚C

Temperatura maksymalna: 200 ˚C

Pojemność misy: 11 l

Programator czasowy: tak

Funkcje dodatkowe: antypoślizgowe nóżki, możliwość smażenia, grillowania i pieczenia, programy automatyczne, regulacja temperatury, timer

Programy automatyczne: 8

Termoobieg: tak

Ninja AF100EU

Moc: 1550 W

Pojemność misy: 3,8 l

Programator czasowy: tak

Możliwość mycia elementów w zmywarce: koszyk

Funkcje dodatkowe: antypoślizgowe nóżki, regulacja temperatury, timer

Tefal Filtra One FF162131

Moc: 1900 W

Temperatura minimalna: 150 ˚C

Temperatura maksymalna: 190 ˚C

Pojemność misy: 2,1 l

Pojemność koszyka: 1,2 kg

Możliwość mycia elementów w zmywarce: filtr, koszyk, pokrywa

Funkcje dodatkowe: auto filtrowanie oleju, auto otwieranie pokrywy

RAVEN EFN002

Moc: 1300 W

Temperatura minimalna: 80 ˚C

Temperatura maksymalna: 200 ˚C

Pojemność misy: 2,4 l

Programator czasowy: tak

Czy warto zainwestować w frytkownicę?

Wiele osób rozważając zakup sprzętu dywaguje nad jego użytecznością. Czy aby na pewno przyda mi się frytkownica? Czy przyrządzam tego typu smakołyki, aż tak często? Oczywiście wszystko jest uzależnione od diety i systemu żywienia. Niemniej, zważając na szerokie zastosowanie - może przydać się w wielu pracach, które na co dzień wykonujemy w kuchni. Zyskujemy czyste patelnie, brak nieprzyjemnych zapachów, a w przypadku bardziej zaawansowanych frytkownic, łączymy funkcjonalność kilku urządzeń w jedno. Na rynek wprowadzane są modele o różnej wielkości oraz designie, tak aby dopasować je niemal do każdej kuchni. Jeśli nie masz miejsca na kuchennym blacie, z łatwością znajdziesz mniejszą wersję, którą możesz przechowywać w szafce.