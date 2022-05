RTV Euro AGD: dofinansowanie do dekodera i telewizora nawet 250 zł – jak skorzystać? [23.05.2022]

Czy wiesz, że w sklepie RTV Euro AGD możesz zrealizować rządowy bon na zakup telewizora? Sprawdzamy, które modele są objęte tym dofinansowaniem i jak z niego skorzystać.

Nowa, lepsza jakość naziemnej telewizji cyfrowej wiąże się z koniecznością sprostania nowym wymaganiom technicznym. Dotychczasowy format DVB-T zastąpi teraz DVB-T2 HEVC. Zmiany są wprowadzane etapami – nową jakością naziemnej telewizji mogą cieszyć się już m. in. mieszkańcy woj. dolnośląskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, części wielkopolskiego, a także zachodniopomorskiego. Wdrażanie nowej technologii nadawania potrwa do czerwca. Już dziś zmiany mają miejsce u mieszkańców kolejnych województw.

By pomóc odbiorcom przystosować sprzęt do nowego formatu, do zakupu dekodera i telewizora przewidziano dofinansowanie w wys. odpowiednio 100 zł oraz 250 zł, z którego można skorzystać m.in. w sklepie RTV Euro AGD.

Jak skorzystać z dofinansowania do dekodera i telewizora?

Wypełnij specjalny wniosek na rządowej platformie. Twój wniosek musi zostać rozpatrzony pozytywnie. Bon na zakup dekodera lub telewizora otrzymasz na podany w formularzu online adres e-mail. Otrzymany kod zrealizuj w wirtualnym koszyku lub w sklepie stacjonarnym.

Czekają nas jeszcze dwa etapy zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej:

etap 3: 23 maja 2022 r. – m.in. w woj. lubelskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim;

– m.in. w woj. lubelskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim; etap 4: 27 czerwca 2022 r. – m.in. w woj. lubelskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Telewizory, które można kupić z rządowym dofinansowaniem – przykłady

Telewizor Samsung QLED QE50Q67AAU DVB-T2/HEVC

Ekran: 50 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 2799 zł – 2399 zł Sprawdź

Telewizor Samsung QLED QE65Q77AAT DVB-T2/HEVC

Ekran: 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 3999 zł – 3599 zł Sprawdź

Telewizor Philips 58PUS8506/12 DVB-T2/HEVC

Ekran: 58 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa, Ambilight

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 3299 zł – 2969,10 zł Sprawdź

Telewizor Samsung UE43TU7022K DVB-T2/HEVC

Ekran: 43 cale, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, USB - multimedia

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 2x HDMI, 1x USB

Cena: 1699 zł – 1499 zł Sprawdź

Telewizor Samsung Neo QLED QE55QN85AAT DVB-T2/HEVC

Ekran: 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: QLED, Mini LED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 3899 zł Sprawdź

