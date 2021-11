RTV Euro AGD: ekstra promocje - wybrane laptopy w obniżonych cenach!

W sklepie RTV Euro AGD trwa jednodniowa promocja na laptopy - sprawdzamy, które modele zostały obniżone i o ile.

Środa dzień laptopa w RTV Euro AGD to jednodniowa akcja promocyjna, dzięki której można sporo zaoszczędzić podczas zakupu nowego laptopa. Pamiętajcie także, że wybierając płatność ratalną (do 30 rat 0%, RRSO 0% ), możecie nawet przez pół roku nie płacić! Oferta jest ważna do końca dnia (10.11.2021) do godz. 23:45. Kod promocyjny to: DZIENLAPTOPA1011.

ASUS X409FA-EK638T 14" Intel® Core™ i5-10210U

Ekran 14 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor Intel® Core™ i5 10gen 10210U 1,6 - 4,2 GHz

Pamięć 8 GB DDR4 RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika Intel® UHD Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Cena: 2 849 zł - 2 299 zł

HP 15s-eq1112nw 15,6" AMD Ryzen 7 4700U

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor AMD Ryzen™ 7 4700U 2,0 - 4,1 GHz

Pamięć 8 GB DDR4 2666 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny bez systemu

Cena: 2 699 zł - 2 399 zł

Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 14" Intel® Core™ i5-1035G1

Ekran 14 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor Intel® Core™ i5 10gen 1035G1 1,0 - 3,6 GHz

Pamięć 8 GB DDR4 2666 MHz RAM

Dysk 256 GB SSD

Grafika Intel® UHD Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Cena: 3 199 zł - 2 699 zł

Lenovo ThinkBook 14 IIL 14" Intel® Core™ i5-1035G1

Ekran 14 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor Intel® Core™ i5 10gen 1035G1 1,0 - 3,6 GHz

Pamięć 8 GB DDR4 2666 MHz RAM

Dysk 256 GB SSD

Grafika Intel® UHD Graphics

System operacyjny Windows 10 Professional

Cena: 3 749 zł - 2 799 zł

ASUS Vivobook Pro 14X N7400PC-KM010R OLED 14" Intel® Core™ i7-11370H

Ekran 14 cali, 2880 x 1800 pikseli

Procesor Intel® Core™ i7 11gen 11370H 3,3 - 4,8 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 RAM

Dysk 1 TB SSD

Grafika NVIDIA® GeForce RTX 3050 + Intel Iris Xe Graphics

System operacyjny Windows 10 Professional

Cena: 6 299 zł - 5 499 zł

Acer Nitro 5 AN517-53-50NB 17,3" 144Hz Intel® Core™ i5-11300H

Ekran 17,3 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor Intel® Core™ i5 11gen 11300H 3,1 - 4,4 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 RAM

Dysk 1 TB SSD

Grafika NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 + Intel Iris Xe Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Cena: 5 499 zł - 4 899 zł

Dell G15 Ryzen Edition 5515-6892 15,6" 120Hz AMD Ryzen 7 5800H

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 120 Hz

Procesor AMD Ryzen™ 7 5800H 3,2 - 4,4 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk 1 TB SSD

Grafika NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 + AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Cena: 6 799 zł - 6 399 zł

ASUS Zenbook Flip 15 UM562IQ-EZ012T 15,6" AMD Ryzen 7 4700U

Ekran 15,6 cala, ekran dotykowy 1920 x 1080 pikseli

Procesor AMD Ryzen™ 7 4700U 2,0 - 4,1 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika NVIDIA® GeForce MX 350 + AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Cena: 5 199 zł - 4 399 zł

Apple Macbook Pro M1 13,3" Apple M1

Ekran 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor Apple M1

Pamięć 16 GB DDR4 RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika Apple M1 (8-rdzeni)

System operacyjny Mac OS Big Sur

Cena: 7 999 zł - 7 499 zł

