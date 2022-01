RTV Euro AGD: ekstra zniżki na urządzenia do domu!

W sklepie RTV Euro AGD trwa atrakcyjna promocja na wybrane sprzęty AGD - przecenione zostały m.in.: ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, lodówki, oczyszczacze czy drobne urządzenia domowe. Zobaczcie, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

30 Dni Eurookazji na AGD w RTV Euro AGD to dobra okazja, aby w niższej cenie kupić wybrane urządzenia do domu. Produkty zostało przecenione o wartość VAT, więc w wielu przypadkach można liczyć na spore obniżki. Sami zobaczcie, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Philips LatteGo Premium EP3241/50

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Americano, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1500 W

System spieniający mleko wbudowany pojemnik na mleko

Cena: 2 699 zł - 2 194,29 zł

Lodówka Samsung RB38T705CB1

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 203 x 59,5 x 65,8 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki 276 l / 114 l

Roczne zużycie energii 169 kWh = 104,78 zł rocznie

Poziom hałasu 35 dB

Bezszronowa (No Frost) tak pełny No Frost

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Cena: 3 299 zł - 2 682,09 zł

Philips 8000 Aqua Plus XC8349/01

Napięcie akumulatora 25 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia tak / tak

Poziom hałasu 84 dB

Waga 3 kg

Maksymalny czas pracy 80 minut

Cena: 2 799 zł - 2 275,59 zł

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro

Czas pracy/Czas ładowania 110 min. / 180 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie tak

Czujniki antykolizyjny, krawędzi, odległości, optyczny, optyczny vSLAM (kamera), uskoku podłoża

Poziom hałasu 70 dB

Cena: 1 399 zł - 1 137,39 zł

Philips Dual Scan AC3059/51

Maksymalna wielkość pomieszczenia 62 m2

Wydajność 520 m3/h

Poziom hałasu max. 56 dB / min. 15 dB

Czujniki alergenów, gazu, kurzu, PM 2,5

Filtry NanoProtect HEPA, węglowy, wstępny

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza tak

Cena: 2 699 zł - 2 194,29 zł

