RTV Euro AGD: kupiłeś te produkty? Czekają na Ciebie bilety do kina!

Być może robiłeś zakupy w RTV Euro AGD albo planujesz wymianę urządzeń, elektroniki lub sprawienie sobie gadżetów elektronicznych? Przy okazji, możesz zgarnąć bilety do kina zupełnie za darmo. Sprawdź, jak możesz skorzystać z akcji.

Spis treści

W dobie obecnych nowinek technologicznych znacznie częściej sięgamy po nowe urządzenia. Opłacalność napraw bywa nikła, a aktualizacje oraz innowacyjne rozwiązania znacznie zwiększają atrakcyjność nowych sprzętów. Dotyczy to nie zarówno AGD, jak i elektroniki, a w tym gadżetów, smartfonów i nie tylko. Zakup wybranych sprzętów w RTV Euro AGD to kolejny powód do radości, a to ze względu na...specjalną akcję promocyjną.

RTV Euro AGD rozdaje bilety do kina

Sieć sklepów wystartowała z dość wyjątkową promocją. Gdy dokonasz zakupów w jednej z czterech kategorii produktowych, możesz liczyć na bilety do kina - zupełnie za darmo. Akcją objęto m.in. telewizory, smartfony, gadżety, ale również szczoteczki elektryczne i depilatory. Biorąc pod uwagę tak duży przekrój ofert, znajdzie się coś dla każdego!

Zobacz również:

Jak skorzystać z promocji?

Zaloguj się na KONTO MOJE EURO i złóż zamówienie na co najmniej jeden Produkt Promocyjny (lub dokonaj zakupu w sklepie fizycznym)

i złóż zamówienie na co najmniej jeden Produkt Promocyjny (lub dokonaj zakupu w sklepie fizycznym) Wypełnij formularz zgłoszeniowy do dnia 15.02.2023 r. do godz. 23:45

do dnia 15.02.2023 r. do godz. 23:45 Po upływie 21 dni od dnia złożenia Zamówienia na Produkt Promocyjny i zapłaty jego ceny lub od dnia dokonania Zgłoszenia (w zależności od tego, która z tych czynności zostanie dokonana później) na adres e-mail podany w formularzu otrzymasz kody do wykorzystania w sieci kin Cinema City.

i zapłaty jego ceny lub od dnia dokonania Zgłoszenia (w zależności od tego, która z tych czynności zostanie dokonana później) na adres e-mail podany w formularzu otrzymasz kody do wykorzystania w sieci kin Wybierz dowolny film z oferty kin Cinema City, skorzystaj z wysłanych przez nas kodów i idź na seans filmowy 2D.

Ilość otrzymanych biletów jest zależna od sumy zakupu. Wszelkie szczegóły oraz warunki wymiany kodów znajdziesz pod tym linkiem.

Specjalna akcja RTV Euro AGD - produkty objęte promocją

Telewizor Sharp QLED 55EQ6EA - 55" - 4K - Android TV

Ekran: 55 ", 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, czytnik kart pamięci, dźwięk Harman Kardon, EQ Dolby Vision/Atmos

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x2, czytnik kart

Cena: 2899 zł

Philips Sonicare Protective Clean HX6830/44

Typ aparatu: szczoteczka soniczna

Czujnik siły nacisku: tak

Sygnalizator czasu mycia: tak

Ruchy soniczne: 62000 ruchów/min

Tryby pracy: codzienny, wybielanie

Cena: 359 zł

Tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 128GB 5G SM-T736

Ekran: 12,4 ", TFT, 2560 x 1600 pikseli

System operacyjny: Android 10

Pamięć RAM i dysk: 6 GB RAM + dysk 128 GB

Procesor: Qualcomm Snapdragon 750G, 8-rdzeniowy

Pojemność baterii/akumulatora: 10090 mAh

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, modem 5G, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct

Cena: 3299 zł

Zegarek sportowy Suunto 9 Peak White Titanium

Rodzaj aktywności: bieganie, fitness/siłownia, jazda na rowerze, narciarstwo, pływanie

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth

Pulsometr - Czujnik tętna: tak

Rozmiar wyświetlacza: 1,69 "

Cena: 1899 zł

Soundbar Sony HT-A5000 z wbudowanym subwooferem - 5.1.2 - Wi-Fi - Bluetooth - AirPlay - Chromecast - Dolby Atmos - DTS X

Liczba kanałów: 5.1.2

Subwoofer w zestawie: wbudowany w soundbarze

Moc: 450 W

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast

Dekodery dźwięku HD: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DolbyTrue HD, DTS: X, DTS 96/24, DTS ES, DTS HD High Resolution Audio, DTS HD Master Audio

Złącza: HDMI x1, optyczne x1, USB x1

Cena: 4999 zł

Wszystkie produkty objęte akcją znajdziesz pod tym linkiem.

Sprawdź również: Walentynki - najlepsze prezenty dla fanów nowoczesnych gadżetów i Smart Home.