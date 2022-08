RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [01.08.2022]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hit dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

Aktualne promocje

Smartfon Apple iPhone 11 64GB

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pojemność baterii 3110 mAh

Pamięć 4 GB / 64 GB

Wyświetlacz 6,1 ", 1792 x 828 pikseli,

System operacyjny iOS 13

Procesor Apple A13 Bionic

Cena: 2 799 zł - 2 399 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

Ekspres DeLonghi Eletta Cappuccino EVO ECAM 46.860.W

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Doppio, Espresso, Espresso Lungo , Flat White, gorąca woda, gorące mleko, Latte Macchiato, Long coffee, Ristretto, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1450 W

System spieniający mleko wbudowany pojemnik na mleko

Cena: 3 499 zł - 2 499 zł - przejdź do sklepu

Klawiatura SteelSeries Apex 5

Typ hybrydowa

Rodzaj klawiatury przewodowa

Typ podłączenia USB

Układ klawiatury US International (ANSI)

Wbudowany HUB USB nie dotyczy

Pasuje do Komputer PC/Laptop

Cena: 459 zł - 359 zł - przejdź do sklepu

Smartfon realme GT NEO 2 8+128GB

Aparaty tylny/przedni 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix

Pojemność baterii 5000 mAh

Pamięć 8 GB / 128 GB

Wyświetlacz 6,62 ", 2400 x 1080 pikseli, AMOLED

System operacyjny Android 11

Procesor 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 870 5G

Cena: 2 099 zł - 1 699 zł - przejdź do sklepu

Telewizor Toshiba 65UL2163DG DVB-T2/HEVC

Ekran 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 2 999 zł - 2 399 zł - przejdź do sklepu

Columbia Vac KLC 12000

Moc 1357 W

Przepływ powietrza 400 m3/h

Regulacja prędkości pracy tak

Sterowanie pilotem, aplikacja mobilna

Liczba prędkości pracy 3

Tryby pracy nocny, auto

Funkcje dodatkowe aplikacja mobilna, osuszanie powietrza, sterowanie pilotem, timer, wyświetlacz LED

Cena: 2 399 zł - 1 999 zł - przejdź do sklepu

Suszarka Bosch WTX87KH0PL

Wymiary (GxSxW) 59,9 x 59,8 x 84,2 cm

Roczne zużycie prądu 193 kWh = 148,61 zł rocznie

Pojemność 9 kg

Pompa ciepła tak

Poziom hałasu 62 dB

Cena: 4 299 zł - 3 999 zł - przejdź do sklepu

Lodówka Samsung RB36T605CB1

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 193,5 x 59,5 x 65,8 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki 251 l / 114 l

Roczne zużycie energii 166 kWh = 127,82 zł rocznie

Poziom hałasu 35 dB

Bezszronowa (No Frost) tak pełny No Frost

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Cena: 3 099 zł - 2 699 zł - przejdź do sklepu

