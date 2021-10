RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [01.10.2021]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hity dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

vivo Y72 5G Graphite Black

Aparaty tylny/przedni: 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix

Pojemność baterii: 5000 mAh

Pamięć: 8 GB / 128 GB

Wyświetlacz: 6,58 ", 2408 x 1080 pikseli, IPS

System operacyjny: Android 11

Procesor: 8-rdzeniowy MediaTek Dimensity 700

Cena: 1 199 zł

Telewizor Sony KD-65X89J

Ekran: 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 4 599 zł

Acer Aspire 3 A315-23-R736

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: AMD Athlon™ 3050U 2,3 - 3,2 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: bez systemu

Cena: 1 399 zł

Razer Abyssus Lite + podkładka Goliathus

Typ myszy: optyczny, przewodowa

Czułość myszy: 6400 dpi

Typ podłączenia: USB

Liczba przycisków: 3

Cena: 89,99 zł

Electrolux WELL WQ81 Allergy UV

Napięcie akumulatora: 25,2 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / nie

Poziom hałasu: 80 dB

Waga: 4,8 kg

Maksymalny czas pracy: 55 minut

Cena: 999 zł

