RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [02.08.2022]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hit dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

Aktualne promocje

Laptop ASUS ZenBook Flip 13 UX363EA-EM994AW 13,3" Intel® Core™ i5-1135G7

Ekran 13,3 cala, ekran dotykowy 1920 x 1080 pikseli

Procesor Intel® Core™ i5 11gen 1135G7 2,4 - 4,2 GHz

Pamięć 16 GB LPDDR4X RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika Intel® Iris Xe Graphics

System operacyjny Windows 11 Home Edition

Cena: 3 999 zł - 3 699 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

Ekspres DeLonghi ECAM 350.50SB

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Cappuccino, czarna kawa, Espresso, gorące mleko, Latte Macchiato

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1450 W

System spieniający mleko wbudowany pojemnik na mleko

Cena: 2 599 zł - 1 899 zł - przejdź do sklepu

Monitor Gigabyte M28U 1ms 144Hz

Ekran 28 cali, IPS, 3840 x 2160

Czas reakcji matrycy 1 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz

Złącza DisplayPort x 1, HDMI 2.1 x 2, USB 3.0 / USB 3.1 x 3, USB 3.1 Typ C x 1, wyjście liniowe audio

Funkcje HDR, głośniki, USB, AMD FreeSync, wąska ramka, regulacja wysokości

Cena: 3 199 zł - 2 699 zł - przejdź do sklepu

Columbia Vac KLC 12000

Moc 1357 W

Przepływ powietrza 400 m3/h

Regulacja prędkości pracy tak

Sterowanie pilotem, aplikacja mobilna

Liczba prędkości pracy 3

Tryby pracy nocny, auto

Funkcje dodatkowe aplikacja mobilna, osuszanie powietrza, sterowanie pilotem, timer, wyświetlacz LED

Cena: 2 399 zł - 1 999 zł - przejdź do sklepu

Suszarka Bosch WTX87KH0PL

Wymiary (GxSxW) 59,9 x 59,8 x 84,2 cm

Roczne zużycie prądu 193 kWh = 148,61 zł rocznie

Pojemność 9 kg

Pompa ciepła tak

Poziom hałasu 62 dB

Cena: 4 299 zł - 3 999 zł - przejdź do sklepu

Lodówka Samsung RB36T605CB1

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 193,5 x 59,5 x 65,8 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki 251 l / 114 l

Roczne zużycie energii 166 kWh = 127,82 zł rocznie

Poziom hałasu 35 dB

Bezszronowa (No Frost) tak pełny No Frost

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Cena: 3 099 zł - 2 699 zł - przejdź do sklepu

Więcej produktów w promocyjnej cenie znajdziecie TUTAJ.

