RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [04.11.2021]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hity dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

Smartfon Apple iPhone 12‌ mini 64GB

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć / 64 GB

Wyświetlacz 5,4 ", 2340 x 1080 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny iOS 14

Procesor Apple A14 Bionic

Cena: 3 199 zł - 2 899 zł

HP 14s-fq0037nw 14" AMD Ryzen 5 4500U

Ekran 14 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor AMD Ryzen™ 5 4500U 2,3 - 4,0 GHz

Pamięć 8 GB DDR4 2666 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Cena: 2 699 zł - 2 299 zł

Krups Evidence Plus EA8948

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Americano, Caffe Latte, Cappuccino, Doppio, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, kawa XL, Latte Macchiato, Ristretto, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1450 W

System spieniający mleko zintegrowany

Cena: 2 699 zł - 2 399 zł

Melitta Caffeo Solo Pure Black E950-222 EU

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Espresso, Espresso Macchiato, Ristretto

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1400 W

System spieniający mleko brak

Cena: 1 299 zł - 1 299 zł

Smartfon Apple iPhone 12‌ mini 128GB

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć / 128 GB

Wyświetlacz 5,4 ", 2340 x 1080 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny iOS 14

Procesor Apple A14 Bionic

Cena: 3 399 zł

Ekspres Siemens TP507R04

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Cappuccino, czarna kawa, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, Latte Macchiato, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1500 W

System spieniający mleko zintegrowany

Cena: 1 899 zł

Sodastream Crystal + 2 butelki

Wskaźnik stopnia nasycenia wody tak

Wymiary opakowania 29 x 20 x 45 cm

Waga z opakowaniem 5,50 kg

Wyposażenie nabój z gazem CO2, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, 2 butelki

Cena: 449 zł

Telewizor Philips 65OLED855/12

Ekran 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu OLED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa, Ambilight

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 6 990 zł Przejdź do sklepu

