RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [05.10.2021]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hity dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

HP Pavilion 15-eh0005nw

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: AMD Ryzen™ 7 4700U 2,0 - 4,1 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Cena: 2 999 zł

Zobacz również:

Telewizor Kiano SlimTV 58 UHD Smart

Ekran: 58 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie

Złącza: słuchawkowe, coaxial, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 1 399 zł

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Espresso

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1450 W

System spieniający mleko: dysza spieniająca z regulacją emisji pary

Cena: 1 190 zł

SteelSeries Apex 7 TKL

Typ: mechaniczna

Typ podłączenia: USB, przewodowa

Przełączniki dla graczy: SteelSeries QX2 Red

Podświetlenie klawiszy: tak

Cena: 499 zł

Pralka Electrolux EW6S326CPX

Wymiary (GxSxW): 38 x 59,5 x 84,5 cm

Pojemność (maksymalny załadunek): 6 kg

Zużycie prądu (100 cykli): 65 kWh = 40,30 zł rocznie

Zużycie wody (cykl): 43 litry

Maksymalna prędkość wirowania: 1200 obr/min

Poziom hałasu - wirowanie: 77 dB

Programy prania: antyalergiczny, bawełna, bawełna - eko, ciemne materiały, delikatny, jedwab, outdoor (odzież nieprzemakalna), program dziecięcy, sport, syntetyki, szybki, wełna

Opóźnienie startu pracy: tak

Cena: 1 399 zł

Oral-B io Series 9 Black Onyx

Typ aparatu: szczoteczka magnetyczna

Czujnik siły nacisku: tak

Sygnalizator czasu mycia: tak

Tryby pracy: codzienny, delikatny, głębokie czyszczenie, łagodny, pielęgnacja dziąseł, wybielanie

Cena: 1 239 zł

Sprawdźcie również: Wielka wyprzedaż! Ostatnie sztuki telewizorów w RTV Euro AGD