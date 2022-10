RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [06.10.2022]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hit dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

Aktualne promocje

Ekspres Siemens EQ.6 plus s500 TE655203RW

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Americano, Cappuccino, Cortado, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, kawa z mlekiem, Latte Macchiato, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 19 barów / 1500 W

System spieniający mleko zintegrowany

Cena: 3 199 zł - 2 899 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

Smartfon Apple iPhone SE 128GB

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix / 7 Mpix

Pamięć / 128 GB

Wyświetlacz 4,7 ", 1334 x 750 pikseli,

System operacyjny iOS 13

Procesor Apple A13 Bionic

Cena: 2 499 zł - 1 999 zł - przejdź do sklepu

Lodówka Samsung RB38T606DB1

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 203 x 59,5 x 65,8 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki 276 l / 114 l

Roczne zużycie energii 211 kWh = 162,47 zł rocznie

Poziom hałasu 35 dB

Bezszronowa (No Frost) tak pełny No Frost

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Cena: 3 249 zł - 2 499 zł - przejdź do sklepu

Dyson Cyclone V10 Absolute

Zasilanie akumulatorowe

Maksymalny czas pracy 60 minut

Czas ładowania 3,5 godziny

Odkurzacz ręczny tak

Kolor szaro-złoty

Bateria litowo-jonowa

Liczba baterii w wyposażeniu 1

Wymienna bateria nie

Cena: 2 399 zł - 2 299 zł - przejdź do sklepu

