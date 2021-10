RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [07.10.2021]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hity dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

HP 15s-eq1123nw AMD Ryzen 5 4500U

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: AMD Ryzen™ 5 4500U 2,3 - 4,0 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 2666 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Przejdź do sklepu

Zobacz również:

Smartfon Apple iPhone SE 64GB

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix / 7 Mpix

Pamięć: 64 GB

Wyświetlacz: 4,7 ", 1334 x 750 pikseli, 16 mln kolorów Retina

System operacyjny: iOS 13

Procesor: Apple A13 Bionic

Przejdź do sklepu

Telewizor Philips 70PUS8535/12

Ekran: 70 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa, Ambilight

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Przejdź do sklepu

Lodówka Siemens KG49NXIEP

Wymiary (wys.x szer.x gł.): 203 x 70 x 67 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 330 l / 108 l

Roczne zużycie energii: 259 kWh = 160,58 zł rocznie

Poziom hałasu: 40 dB

Bezszronowa (No Frost): tak pełny No Frost

Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak

Przejdź do sklepu

iRobot Roomba 976

Czas pracy/Czas ładowania:75 min. / 120 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania: tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Czujniki: antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, odometr, optyczny kierunku ruchu, optyczny vSLAM (kamera), przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca

Poziom hałasu: 65 dB

Przejdź do sklepu

Dell Alienware AW2720HFA 1ms 240Hz

Ekran: 27 cali, IPS, 1920 x 1080

Czas reakcji matrycy: 1 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu: 240 Hz

Złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB 3.0 / USB 3.1 x 4, wejście liniowe audio, wyjście liniowe audio

Funkcje: pivot, AMD FreeSync, wąska ramka, regulacja wysokości

Przejdź do sklepu

Sprawdźcie również: Wielka wyprzedaż! Ostatnie sztuki telewizorów w RTV Euro AGD