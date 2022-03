RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [08.03.2022]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hity dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

Telewizor LG 70UP77003LB DVB-T2/HEVC

Ekran 70 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie

Złącza optyczne, CI+, Ethernet, 2x HDMI, 1x USB

Cena: 2 799 zł - Przejdź do sklepu

HP Pavilion 15-eh0005nw 15,6" AMD Ryzen 7 4700U

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor AMD Ryzen™ 7 4700U 2,0 - 4,1 GHz

Pamięć 8 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Cena: 2 799 zł - Przejdź do sklepu

Ekspres Nivona Romatica 790

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Americano, Cappuccino, Espresso, gorąca woda, kawa z mlekiem, Latte Macchiato, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1455 W

System spieniający mleko zintegrowany

Cena: 2 299 zł - Przejdź do sklepu

Smartfon Apple iPhone 12‌ 64GB

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć / 64 GB

Wyświetlacz 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli,

System operacyjny iOS 14

Procesor Apple A14 Bionic

Cena: 3 399 zł - Przejdź do sklepu

Telewizor Philips 50PUS7556/12 DVB-T2/HEVC

Ekran 50 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, USB - multimedia

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 1 749 zł - Przejdź do sklepu

Samsung Jet 90 premium VS20R9048T3/GE

Napięcie akumulatora 21,9 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia tak / nie

Poziom hałasu 86 dB

Waga 2,8 kg

Maksymalny czas pracy 60 minut

Cena: 2 299 zł

Skorzystaj z płatności odroczonych PayPo w RTV EURO AGD

Z początkiem lutego sklep RTV EURO AGD udostępnił swoim klientom możliwość odraczania płatności z PayPo. Dzięki temu kupujący w sklepach internetowych euro.com.pl (także oleole.pl) mogą zapłacić za zakupy o 30 dni później bez dodatkowych kosztów lub w wygodnych ratach. Wystarczy wybrać PayPo|PayU Płacę później jako metodę płatności podczas finalizacji zamówienia (wartość samego zamówienia nie może przekraczać 1500 zł).

Jak dodaje Tomasz Hadzik, Executive Vice President, Board Member w PayPo:

Kategorie produktów należące do małego i dużego AGD oraz elektroniki użytkowej są najczęstszym wyborem zakupów Polaków w sklepach online. Tylko na elektronikę wydajemy 30 mld zł rocznie i jest to jedna z głównych kategorii rynku handlowego, dodatkowo napędzana popytem podczas pandemii. W kontekście sprzedaży elektroniki, rozwiązania BNPL mają szczególnie duży potencjał – możliwość odroczenia płatności może bowiem pomóc konsumentom w podjęciu decyzji o zakupie produktów, które zazwyczaj cechują się wyższymi cenami.

