RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [08.10.2021]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hity dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

Pralka Bosch WAN2418EPL Serie 4

Wymiary (GxSxW): 55 x 59,8 x 84,8 cm

Pojemność (maksymalny załadunek): 8 kg

Zużycie prądu (100 cykli): 63 kWh = 39,06 zł rocznie

Zużycie wody (cykl): 48 litrów

Maksymalna prędkość wirowania: 1200 obr/min

Poziom hałasu - wirowanie: 76 dB

Programy prania: antyalergiczny, bawełna, ciemne materiały, dessous (delikatny, jedwab), eco 40-60, intensywny, koszule, mix cichy, sport, syntetyki, szybki + mix, szybki 15 min, szybki 30 min, wełna

Opóźnienie startu pracy: tak

Przejdź do sklepu

Smartfon Xiaomi Redmi 9

Aparaty tylny/przedni: 13 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix / 8 Mpix

Pojemność baterii: 5020 mAh

Pamięć: 3 GB / 32 GB

Wyświetlacz: 6,53 ", 2340 x 1080 pikseli, Full HD+

System operacyjny: Android 10

Procesor: 8-rdzeniowy MediaTek Helio G80

Przejdź do sklepu

Zobacz również:

Telewizor Samsung UE75AU7102K

Ekran: 75 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 1x USB

Przejdź do sklepu

Tefal Compact Power TW3985

Poziom hałasu: 75 dB

Moc wejściowa: 750 W

Zasięg pracy: 8,8 m

Pojemność worka/pojemnika: 3 litry

Przejdź do sklepu

HP Ink Tank 315

Technologia druku: atramentowa (kolorowa)

Funkcje urządzenia: drukarka, skaner, kopiarka

Złącza: USB typ B (port drukarki)

Druk dwustronny: ręczny

Przejdź do sklepu

Lenovo IdeaCentre AIO I5-10400T

Ekran: 27 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i5 10gen 10400T 2,0 - 3,6 GHz

Pamięć RAM: 8 GB

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Intel® UHD Graphics

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Przejdź do sklepu

Sprawdźcie również: Wielka wyprzedaż! Ostatnie sztuki telewizorów w RTV Euro AGD