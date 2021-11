RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [10.11.2021]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hity dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

Apple Macbook Air M1 13,3" Apple M1

Ekran 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor Apple M1

Pamięć 16 GB DDR4 RAM

Dysk 256 GB SSD

Grafika Apple M1 (7-rdzeni)

System operacyjny Mac OS Big Sur

Cena: 5 699 zł - 5 299 zł

Zobacz również:

Smartfon Apple iPhone SE 256GB

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix / 7 Mpix

Pamięć / 256 GB

Wyświetlacz 4,7 ", 1334 x 750 pikseli, 16 mln kolorów Retina

System operacyjny iOS 13

Procesor Apple A13 Bionic

Cena: 2 799 zł - 2 599 zł

Canon PIXMA iP8750

Technologia druku atramentowa (kolorowa)

Format druku A3+

Rozdzielczość w kolorze 9600 x 2400 dpi

Szybkość druku w czerni 14,5 str/min

WiFi tak

Cena: 1 599 zł - 1 499 zł

Telewizor Toshiba 65UA2063DG

Ekran 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie

Złącza słuchawkowe, optyczne, VGA, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 2 799 zł - 2 399 zł

Pralka Electrolux EW7F348SP PerfectCare

Wymiary (GxSxW) 57,1 x 59,7 x 84,7 cm

Pojemność (maksymalny załadunek) 8 kg

Zużycie prądu (100 cykli) 63 kWh = 39,06 zł

Zużycie wody (cykl) 47 litrów

Maksymalna prędkość wirowania 1400 obr/min

Poziom hałasu - wirowanie 75 dB

Programy prania bawełna, bawełna - eko, delikatny, jedwab, kaszmir, kołdry puchowe, kurtki/płaszcze, odświeżanie, sport, syntetyki, szybki 14 min, wełna

Opóźnienie startu pracy tak

Cena: 2 299 zł - 1 699 zł

Smartfon OPPO A74

Aparaty tylny/przedni 48 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix

Pojemność baterii 5000 mAh

Pamięć 4 GB / 128 GB

Wyświetlacz 6,43 ", 2400 x 1080 pikseli, AMOLED FHD+

System operacyjny Android 11

Procesor 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 662 2 GHz 1,8 GHz

Cena: 999 zł - 849 zł

Melitta Caffeo Solo Pure Black E950-222 EU

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Espresso, Espresso Macchiato, Ristretto

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1400 W

System spieniający mleko brak

Cena: 1 299 zł - 999 zł

Smartfon Apple iPhone 12‌ mini 128GB

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć / 128 GB

Wyświetlacz 5,4 ", 2340 x 1080 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny iOS 14

Procesor Apple A14 Bionic

Cena: 3 399 zł

Telewizor Philips 65OLED855/12

Ekran 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu OLED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa, Ambilight

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 6 990 zł Przejdź do sklepu

