RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [11.10.2021]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hity dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

Laptop HP 15s-eq1125nw 15,6" AMD Ryzen 5 4500U

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor AMD Ryzen™ 5 4500U 2,3 - 4,1 GHz

Pamięć 8 GB DDR4 2666 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny bez systemu

Przejdź do sklepu

Zobacz również:

Smartfon ASUS ROG 5 16/256GB

Aparaty tylny/przedni 64 Mpix + 13 Mpix + 5 Mpix / 24

Pojemność baterii 6000 mAh

Pamięć 16 GB / 256 GB

Wyświetlacz 6,78 ", 2448 x 1080 pikseli, AMOLED

System operacyjny Android 11

Procesor 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 888

Przejdź do sklepu

Telewizor Hitachi 58HK5600

Ekran 58 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie

Złącza optyczne, VGA, CI+, Ethernet, 2x HDMI, 1x USB

Przejdź do sklepu

Ekspres Melitta Caffeo Solo Pure Black E950-222 EU

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Espresso, Espresso Macchiato, Ristretto

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1400 W

System spieniający mleko brak

Przejdź do sklepu

Odkurzacz Beko PowerClean VRT94929VI

Napięcie akumulatora 28,8 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia tak / nie

Poziom hałasu 83 dB

Waga 2,9 kg

Maksymalny czas pracy 45 minut

Przejdź do sklepu

Sprawdźcie również: Wielka wyprzedaż! Ostatnie sztuki telewizorów w RTV Euro AGD