RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [17.01.2022]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hity dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

HP Victus 16-e0202nw 16,1" 144Hz AMD Ryzen 5 5600H

Ekran 16,1 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor AMD Ryzen™ 5 5600H 3,3 - 4,2 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti + AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Cena: 4 499 zł

Zobacz również:

Telewizor Manta 75LUA120D

Ekran 75 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, USB - multimedia

Złącza słuchawkowe, coaxial, VGA, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB, komponentowe

Cena: 2 999 zł

Smartfon Xiaomi Mi 11i 8/256GB Celestial Silver

Aparaty tylny/przedni 108 Mpix + 5 Mpix + 8 Mpix / 20 Mpix

Pojemność baterii 4520 mAh

Pamięć 8 GB / 256 GB

Wyświetlacz 6,67 ", 2400 x 1080 pikseli, AMOLED

System operacyjny Android 11

Procesor 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 888

Cena: 2 499 zł

Pralko-suszarka Bosch WNA14405PL

Wymiary (GxSxW) 59 x 59,8 x 84,8 cm

Klasa energetyczna prania z suszeniem E

Klasa energetyczna prania C

Pojemność (pranie/suszenie) 9 kg / 6 kg

Poziom hałasu (pranie/suszenie) 45 dB / 60 dB

Maksymalna prędkość wirowania 1400 obr/min

Cena: 2 399 zł

Telewizor Toshiba 65UL2163DG

Ekran 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 2 699 zł

SPC Gear SPG054 SR600 Ekipa Edition

Maksymalne obciążenie 120 kg

Rekomendowany wzrost 170 cm - 195 cm

Materiał skóra ekologiczna (PU)

Kolor czarno-biały

Pasuje do uniwersalny

Informacje dodatkowe dla fanów Ekipy, silikonowe kólka, wielopoziomowa regulacja, podłokietniki 4D, mechanizm mutlilock

Wymiary 1340 x 560 x 540 mm

Waga 23 kg

Cena: 799 zł

Suszarka Electrolux EW9HEU478R PerfectCare

Wymiary (GxSxW) 63,8 x 59,6 x 85 cm

Roczne zużycie prądu 176 kWh = 109,12 zł rocznie

Pojemność 8 kg

Pompa ciepła tak

Poziom hałasu 65 dB

Cena: 2 699 zł

Lodówka Bosch KGN39AIEQ

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 203 x 60 x 66 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki 279 l / 89 l

Roczne zużycie energii 238 kWh = 147,56 zł rocznie

Poziom hałasu 39 dB

Bezszronowa (No Frost) tak pełny No Frost

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Cena: 2 499 zł

Sprawdźcie również: RTV Euro AGD: tylko do czwartku ekstra promocje na wybrane urządzenia!