RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [18.07.2022]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hit dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

Aktualne promocje

Smartfon realme GT 5G 12/256GB

Aparaty tylny/przedni 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix

Pojemność baterii 4500 mAh

Pamięć 12 GB / 256 GB

Wyświetlacz 6,43 ", 2400 x 1080 pikseli, AMOLED

System operacyjny Android 11

Procesor 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 888

Cena: 2 619 zł - 1 899 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

Telewizor Philips 65PUS7506/12 DVB-T2/HEVC

Ekran 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, USB - multimedia

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 2 299 zł - 1 999 zł - przejdź do sklepu

Ekspres Nivona CafeRomatica 790

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Americano, Cappuccino, Espresso, gorąca woda, kawa z mlekiem, Latte Macchiato, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1455 W

System spieniający mleko zintegrowany

Cena: 3 299 zł - 2 599 zł - przejdź do sklepu

Klimatyzator TCL TAC-12CHPB/NZBHEF

Moc 3500 W

Regulacja prędkości pracy tak

Sterowanie pilotem

Liczba prędkości pracy 3

Tryby pracy nocny, auto

Funkcje dodatkowe grzanie, osuszanie powietrza, sterowanie pilotem, timer, tryb nocny

Cena: 2 899 zł - 2 099 zł - przejdź do sklepu

Telewizor Sony KD-55X81J DVB-T2/HEVC

Ekran 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie

Złącza optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 3 499 zł - 2 999 zł - przejdź do sklepu

Więcej produktów w promocyjnej cenie znajdziecie TUTAJ.

Sprawdźcie również: RTV Euro AGD: ekstra zniżki na urządzenia do domu!