RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [19.10.2021]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hity dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

Acer Nitro 5 AN515-56-52H8 15,6" 144Hz Intel® Core™ i5-11300H

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor Intel® Core™ i5 11gen 11300H 3,1 - 4,4 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika NVIDIA® GeForce RTX™3050 + Intel UHD Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Cena: 4 199 zł Przejdź do sklepu

Zobacz również:

Smartfon Apple iPhone 12‌ mini 128GB

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć / 128 GB

Wyświetlacz 5,4 ", 2340 x 1080 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny iOS 14

Procesor Apple A14 Bionic

Cena: 3 199 zł Przejdź do sklepu

Telewizor Sony KD-65X89J

Ekran 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie

Złącza optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 4 499 zł Przejdź do sklepu

Logitech G903 Lightspeed Hero

Typ myszy optyczny, bezprzewodowa

Czułość myszy 25600 dpi

Typ podłączenia Radiowy

Liczba przycisków 10

Cena: 349 zł Przejdź do sklepu

Lodówka Samsung RB36T605CB1

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 193,5 x 59,5 x 65,8 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki 251 l / 114 l

Roczne zużycie energii 166 kWh = 102,92 zł rocznie

Poziom hałasu 35 dB

Bezszronowa (No Frost) tak pełny No Frost

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Cena: 1 999 zł Przejdź do sklepu

Krups Evidence Plus EA8948

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Americano, Caffe Latte, Cappuccino, Doppio, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, kawa XL, Latte Macchiato, Ristretto, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1450 W

System spieniający mleko zintegrowany

Cena: 2 499 zł Przejdź do sklepu

