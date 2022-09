RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [21.09.2022]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Smartfon Apple iPhone 13 128GB RED

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć / 128 GB

Wyświetlacz 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, OLED

System operacyjny iOS 15

Procesor Apple A15 Bionic

Telewizor Philips 43PUS8506/12 DVB-T2/HEVC

Ekran 43 cale, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, Ambilight

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Tefal Xplorer Serie 95 RG7987

Czas pracy/Czas ładowania 225 min. / 240 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie tak

Czujniki antykolizyjny, krawędzi, przeszkód, uskoku podłoża, zabezpieczenie przy podnoszeniu

Poziom hałasu 60 dB

Lodówka Indesit LI8 S2E W

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 189 x 60 x 66 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki 228 l / 111 l

Roczne zużycie energii 241 kWh = 185,57 zł rocznie

Poziom hałasu 39 dB

Bezszronowa (No Frost) brak

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Płyta indukcyjna Sharp KH-6I38CS00EU

Wymiary (szer. x gł.) 59 x 52 cm

Moc przyłączeniowa 7,4 kW

Pola grzewcze 4 pola indukcyjne

Wykonanie płyty grzewczej ceramiczne - szlif, bez ramki

Łączenie pól grzejnych tak

Sterowanie płyty grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej

