RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [21.10.2021]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hity dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

Apple Macbook Air M1 13,3" Apple M1 - 16GB RAM - 256GB Dysk - macOS

Ekran 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor Apple M1

Pamięć 16 GB DDR4 RAM

Dysk 256 GB SSD

Grafika Apple M1 (7-rdzeni)

System operacyjny Mac OS Big Sur

Cena: 5 299 zł Przejdź do sklepu

Zobacz również:

Telewizor Philips 65OLED855/12

Ekran 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu OLED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa, Ambilight

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 6 790 zł Przejdź do sklepu

Garett Kids Time

Rodzaj dla dzieci

Czujnik tętna nie

Rozmiar wyświetlacza 1,3 "

Funkcje użytkowe budzik, ekran dotykowy, geo ogrodzenie, licznik kroków, monitor snu, odbiornik GPS, odtworzenie pokonanej trasy, przeglądarka zdjęć, przycisk SOS, wbudowany aparat, zdalny podsłuch, zegar, wodoodporność IP67 (szczegóły w warunkach gwarancji)

Cena: 179 zł Przejdź do sklepu

Miele Triflex HX1

Napięcie akumulatora 25,2 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia tak / nie

Waga 3,64 kg

Maksymalny czas pracy 60 minut

Cena: 1 599 zł Przejdź do sklepu

Roccat Vulcan 121 AIMO RGB

Typ mechaniczna

Typ podłączenia USB, przewodowa

Przełączniki dla graczy Roccat Titan Switch

Podświetlenie klawiszy tak

Cena: 349 zł Przejdź do sklepu

Gigabyte B550 GAMING X

Typ chipsetu AMD® B550

Typ gniazda procesora socket - AM4

Rodzaj pamięci 4 x DDR4

Maksymalna wielkość pamięci 128 GB

Standard ATX

Kod producenta B550 GAMING X

Cena: 499 zł Przejdź do sklepu

Sprawdźcie również: RTV Euro AGD: tylko do czwartku ekstra promocje na wybrane urządzenia!