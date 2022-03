RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [22.03.2022]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Spis treści

Hity dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

Aktualne promocje

Laptop HP Pavilion 15-eh1112nw 15,6" AMD Ryzen 7 5700U

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor AMD Ryzen™ 7 5700U 1,8 - 4,3 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk 1 TB SSD

Grafika AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny Windows 11 Home Edition

Cena: 3 199 zł - Przejdź do sklepu

Zobacz również:

Ekspres Siemens EQ.6 plus s500 TE655203RW

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Americano, Cappuccino, Cortado, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, kawa z mlekiem, Latte Macchiato, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 19 barów / 1500 W

System spieniający mleko zintegrowany

Cena: 2 999 zł - Przejdź do sklepu

Telewizor Panasonic TX-43HX580E DVB-T2/HEVC

Ekran 43 cale, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, USB - multimedia

Złącza słuchawkowe, optyczne, VGA, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 1 499 zł - Przejdź do sklepu

Xbox Series X + dodatkowy pad

Typ konsoli Xbox Series X

Procesor 8 rdzeni AMD Zen 2 - 3.8 GHz (3.6 GHz z SMT)

Karta graficzna AMD RDNA 2 GPU 52 Cus @ 1,825GHz , 12,15 TFLOPS

Pamieć RAM 16 GB GDDR6 (10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s)

Pojemność dysku 1 TB SSD

Napęd optyczny 4K UHD Blu-ray

Funkcje obsługi dźwięku Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Dolby TrueHD z technologią Atmos, L-PCM do 7.1

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 802.11ac, dwa zakresy, akcesoria - dedykowane dwuzakresowe radio bezprzewodowe Xbox

Wejścia/Wyjścia 1x HDMI 2.1, 3x USB 3.1 Gen 1, Ethernet 802.3 10/100/1000, slot na drugi dysk 1TB Expansion Card

Cena: 2 669 zł - Przejdź do sklepu

Ekspres Nivona Romatica 790

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Americano, Cappuccino, Espresso, gorąca woda, kawa z mlekiem, Latte Macchiato, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1455 W

System spieniający mleko zintegrowany

Cena: 2 599 zł - Przejdź do sklepu

Skorzystaj z płatności odroczonych PayPo w RTV EURO AGD

Z początkiem lutego sklep RTV EURO AGD udostępnił swoim klientom możliwość odraczania płatności z PayPo. Dzięki temu kupujący w sklepach internetowych euro.com.pl (także oleole.pl) mogą zapłacić za zakupy o 30 dni później bez dodatkowych kosztów lub w wygodnych ratach.

Wystarczy wybrać PayPo|PayU Płacę później jako metodę płatności podczas finalizacji zamówienia (wartość samego zamówienia nie może przekraczać 1500 zł).

Sprawdźcie również: RTV Euro AGD: ekstra zniżki na urządzenia do domu!