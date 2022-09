RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [26.09.2022]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Aktualne promocje

Odkurzacz Bosch Athlet ProParquet BBH6PARQ

Napięcie akumulatora 25,2 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia nie / nie

Poziom hałasu 82 dB

Waga 3,3 kg

Maksymalny czas pracy 60 minut

Cena: 1 199 zł - 1 099 zł - przejdź do sklepu

Smartfon Huawei Nova 9

Aparaty tylny/przedni 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix / 32 Mpix

Pojemność baterii 4300 mAh

Pamięć 8 GB / 128 GB

Wyświetlacz 6,57 ", 2340 x 1080 pikseli, OLED

System operacyjny EMUI 12 (oparty na systemie Android) HMS

Procesor 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 778G

Cena: 1 699 zł - 1 399 zł - przejdź do sklepu

Monitor Acer Nitro XV272UXbmiipruzx 1ms 240Hz

Ekran 27 cali, IPS, 2560 x 1440

Czas reakcji matrycy 1 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu 240 Hz

Złącza DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 2, USB 3.0 / USB 3.1 x 4, USB 3.1 Typ C (z DisplayPort) x 1, wyjście liniowe audio

Funkcje HDR, pivot, głośniki, USB, AMD FreeSync, wąska ramka, regulacja wysokości

Cena: 2 999 zł - 2 499 zł - przejdź do sklepu

Miele Triflex HX1

Napięcie akumulatora 25,2 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia tak / nie

Waga 3,64 kg

Maksymalny czas pracy 60 minut

Cena: 2 499 zł - 2 099 zł - przejdź do sklepu - przejdź do sklepu

Robot planetarny Smeg SMF02BLEU + SMMG01 + SMSG01

Moc 800 W

Pojemność misy roboczej 4,8 litra

Regulacja obrotów mechaniczna – płynna

Liczba poziomów obrotów 10

Funkcje mielenie mięsa, ubijanie piany, zagniatanie ciasta, miksowanie, rozdrabnianie, mieszanie, tarcie na wiórki

Możliwość mycia wyposażenia w zmywarce tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem tak

Funkcje dodatkowe możliwość mycia poszczególnych części w zmywarce, mieszanie planetarne

Seria Retro 50's (50’s Style)

Cena: 2 299 zł - 1 999 zł - przejdź do sklepu

