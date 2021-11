RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [26.11.2021]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hity dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

HP 15s-eq1124nw AMD Ryzen 5-4500U

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor AMD Ryzen™ 5 4500U 2,3 - 4,0 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 2666 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny bez systemu

Cena: 2 699 zł - 2 299 zł

Zobacz również:

Garmin Fenix 6

Rodzaj uniwersalny

Rodzaj aktywności bieganie, fitness/siłownia, jazda na rowerze, narciarstwo, pływanie, wioślarstwo, żeglarstwo, golf

Łączność bezprzewodowa Bluetooth

Czujnik tętna tak

Rozmiar wyświetlacza 1,3 "

Cena: 1 879 zł - 1 649 zł

Creative Outlier Air V3

Budowa słuchawek dokanałowe

Łączność bezprzewodowe, Bluetooth

Mikrofon / Regulacja głośności tak / tak

Pasmo przenoszenia 20 - 20000 Hz

Cena: 349 zł - 249 zł

Telewizor LG OLED55A13LA

Ekran 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu OLED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa, ThinQ AI, Eko technologia OLED, bezpieczny dla oczu

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 4 499 zł - 3 490 zł

Telewizor LG 75NANO753PA

Ekran 75 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 5 199 zł - 3 990 zł

Electrolux LNT3LF18S

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 177,2 x 54 x 54,9 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki 196 l / 72 l

Roczne zużycie prądu 272 kWh = 168,64 zł rocznie

Poziom hałasu 35 dB

Bezszronowa (No Frost) brak

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Cena: 1 799 zł - 1 599 zł

Telewizor Sony KD-55X89J

Ekran 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie

Złącza optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 4 399 zł - 3 799 zł

Telewizor Sony XR-65X94J

Ekran 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu Full Array LED, LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 6 199 zł - 5 199 zł

DeLonghi PrimaDonna Class ECAM 550.65.SB

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Doppio, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, Latte Macchiato, Long coffee, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 19 barów / 1450 W

System spieniający mleko wbudowany pojemnik na mleko

Cena: 4 199 zł - 3 599 zł

Melitta Caffeo Solo Pure Black E950-222 EU

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Espresso, Espresso Macchiato, Ristretto

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1400 W

System spieniający mleko brak

Cena: 1 299 zł - 1 099 zł

