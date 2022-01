RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [28.01.2022]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hity dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

Smartfon Apple iPhone 13 128GB

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć / 128 GB

Wyświetlacz 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny iOS 15

Procesor Apple A15 Bionic

Cena: 3 999 zł

HP 15-eg0312nw 15,6" Intel® Core™ i5-1135G7

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor Intel® Core™ i5 11gen 1135G7 2,4 - 4,2 GHz

Pamięć 8 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika Intel® Iris Xe Graphics

System operacyjny Windows 11 Home Edition

Cena: 2 999 zł

Acer Nitro 50 N50-620 Intel® Core™ i7-11700F

Procesor Intel® Core i7 11gen 11700F 2,5 - 4,9 GHz

Karta graficzna NVIDIA® GeForce RTX™3060 Ti

Pamięć RAM 16 GB

Pojemność dysku 1 TB SSD

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Cena: 5 999 zł

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential

Czas pracy/Czas ładowania 90 min. / 300 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana tak / nie

Ładowanie i wznawianie sprzątania tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie tak

Czujniki antykolizyjny, krawędzi, odległości, optyczny, przeszkód

Poziom hałasu 62 dB

Cena: 699 zł

Samsung Jet 90 premium VS20R9048T3/GE

Napięcie akumulatora 21,9 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia tak / nie

Poziom hałasu 86 dB

Waga 2,8 kg

Maksymalny czas pracy 60 minut

Cena: 2 199 zł

