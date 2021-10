RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [28.10.2021]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hity dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

Apple Macbook Air M1 13,3" Apple M1

Ekran 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor Apple M1

Pamięć 16 GB DDR4 RAM

Dysk 256 GB SSD

Grafika Apple M1 (7-rdzeni)

System operacyjny Mac OS Big Sur

Cena: 5 299 zł

Smartfon vivo Y70

Aparaty tylny/przedni 48 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix

Pojemność baterii 4100 mAh

Pamięć 8 GB / 128 GB

Wyświetlacz 6,44 ", 2400 x 1080 pikseli, AMOLED

System operacyjny Android 11

Procesor 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 665

Cena: 899 zł

Actina AMD Ryzen 5 3600 16GB 512GB GTX1660Ti

Procesor AMD Ryzen™ 5 3600 3,6 - 4,2 GHz

Karta graficzna NVIDIA® GeForce GTX™1660 Ti

Pamięć RAM 16 GB

Pojemność dysku 512 GB SSD

System operacyjny bez systemu

Cena: 4 699 zł

Miele Triflex HX1

Napięcie akumulatora 25,2 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia tak / nie

Waga 3,64 kg

Maksymalny czas pracy 60 minut

Cena: 1 599 zł

Dyson Pure Cool Link TP02

Wydajność 1476 m3/h

Maksymalny poziom hałasu 63 dB

Filtracja powietrza 2-stopniowa

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza tak

Tryby pracy automatyczny, nocny

Czujniki kurzu i PM 2,5, lotnych związków organicznych, temperatury, wilgotności

Cena: 1 649 zł

Sodastream Crystal + 2 butelki

Wskaźnik stopnia nasycenia wody tak

Wymiary opakowania 29 x 20 x 45 cm

Waga z opakowaniem 5,50 kg

Wyposażenie nabój z gazem CO2, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, 2 butelki

Cena: 449 zł

Ekspres Siemens TP507R04

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Cappuccino, czarna kawa, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, Latte Macchiato, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1500 W

System spieniający mleko zintegrowany

Cena: 2 599 zł

Telewizor Philips 65OLED855/12

Ekran 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu OLED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa, Ambilight

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 6 799 zł Przejdź do sklepu

