RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [29.10.2021]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hity dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

DeLonghi ECAM 23.460S

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Cappuccino, Espresso

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1450 W

System spieniający mleko wbudowany pojemnik na mleko

Cena: 1 599 zł

Smartfon Apple iPhone 12‌ mini 128GB

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć / 128 GB

Wyświetlacz 5,4 ", 2340 x 1080 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny iOS 14

Procesor Apple A14 Bionic

Cena: 3 399 zł

Zobacz również:

HP Ink Tank 315

Technologia druku atramentowa (kolorowa)

Funkcje urządzenia drukarka, skaner, kopiarka

Złącza USB typ B (port drukarki)

Druk dwustronny ręczny

Cena: 799 zł

ASUS X515JA-BQ2217T 15,6" Intel® Core™ i3-1005G1

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor Intel® Core™ i3 10gen 1005G1 1,2 - 3,4 GHz

Pamięć 8 GB DDR4 RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika Intel® UHD Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Cena: 1 999 zł

Ekspres Siemens TP507R04

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Cappuccino, czarna kawa, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, Latte Macchiato, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1500 W

System spieniający mleko zintegrowany

Cena: 1 899 zł zł

Sodastream Crystal + 2 butelki

Wskaźnik stopnia nasycenia wody tak

Wymiary opakowania 29 x 20 x 45 cm

Waga z opakowaniem 5,50 kg

Wyposażenie nabój z gazem CO2, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, 2 butelki

Cena: 449 zł

Telewizor Philips 65OLED855/12

Ekran 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu OLED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa, Ambilight

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 6 799 zł Przejdź do sklepu

Sprawdźcie również: RTV Euro AGD: tylko do czwartku ekstra promocje na wybrane urządzenia!