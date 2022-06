RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [30.06.2022]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hit dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

Aktualne promocje

Smartfon Apple iPhone 12‌ 128GB

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć / 128 GB

Wyświetlacz 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli,

System operacyjny iOS 14

Procesor Apple A14 Bionic

Cena: 4 099 zł - 3 649 zł - przejdź do sklepu

Laptop ASUS TUF Gaming F15 FX506HE-HN012W 15,6" 144Hz Intel® Core™ i5-11400H

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor Intel® Core™ i5 11gen 11400H 2,7 - 4,5 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti + Intel UHD Graphics

System operacyjny Windows 11 Home Edition

Cena: 4 399 zł - 3 999 zł - przejdź do sklepu

Klimatyzator TCL TAC-14CPB/NZBF

Moc 4100 W

Regulacja prędkości pracy tak

Sterowanie pilotem

Liczba prędkości pracy 3

Tryby pracy nocny, auto

Cena: 3 099 zł - 2 299 zł - przejdź do sklepu

Telewizor Sony KD-55X81J DVB-T2/HEVC

Ekran 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie

Złącza optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 3 499 zł - 2 999 zł - przejdź do sklepu

Smartwatch Amazfit GTS 2E (czarny)

Rodzaj uniwersalny

Rodzaj aktywności bieganie, fitness/siłownia

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.0

Czujnik tętna tak

Rozmiar wyświetlacza 1,65 "

Cena: 419 zł - 369 zł - przejdź do sklepu

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential

Czas pracy/Czas ładowania 90 min. / 300 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana tak / nie

Ładowanie i wznawianie sprzątania tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie tak

Czujniki antykolizyjny, krawędzi, odległości, optyczny, przeszkód

Poziom hałasu 62 dB

Cena: 849 zł - 699 zł - przejdź do sklepu

