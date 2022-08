RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta [31.08.2022]

W RTV Euro AGD codziennie możesz liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Oferta jest limitowana i zmienia się co 24 godziny. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Hit dnia w RTV Euro AGD to limitowana oferta promocyjna, w której masz okazje kupić wybrane produkty w atrakcyjnie niskich cenach, ale tylko przez kilka godzin. Codziennie pojawia się coś nowego w niższej cenie. Z rabatu można skorzystać do godziny 23:45 danego dnia. Zobaczmy, co zostało przecenione tym razem.

Aktualne promocje

Smartfon vivo Y76 5G

Aparaty tylny/przedni 50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix

Pojemność baterii 4100 mAh

Pamięć 8 GB / 128 GB

Wyświetlacz 6,58 ", 2408 x 1080 pikseli, IPS

System operacyjny Android 11

Procesor 8-rdzeniowy MediaTek Dimensity 700

Cena: 1 499 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

Telewizor Sony XR-42A90K DVB-T2/HEVC

Ekran 42 cale, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu OLED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, PiP - 2 tunery, opcjonalna kamera

Złącza optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 7 999 zł - 7 299 zł - przejdź do sklepu

Laptop ASUS X515EA-BQ1735W 15,6" Intel® Core™ i5-1135G7

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor Intel® Core™ i5 11gen 1135G7 2,4 - 4,2 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika Intel® Iris Xe Graphics

System operacyjny Windows 11 Home Edition

Cena: 3 099 zł - 2 699 zł - przejdź do sklepu

Ekspres DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.B

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Doppio, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Lungo , Flat White, gorąca woda, gorące mleko, Latte Macchiato, Long coffee, Ristretto, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1450 W

System spieniający mleko wbudowany pojemnik na mleko

Cena: 2 549 zł - 2 299 zł - przejdź do sklepu

Zamrażarka Indesit OS 1A 100 2

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 86 x 52,7 x 56,9

Pojemność 99 litrów

Roczne zużycie prądu 211 kWh = 162,47 zł rocznie

Zdolność zamrażania 7,5 kg/24h

Cena: 1 199 zł - 699 zł - przejdź do sklepu

