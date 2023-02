RTV Euro AGD: możesz mieć blender Bosch za 1 zł. Ale jest jeden warunek

Jeśli w twoich noworocznych planach znajduje się zakup nowego sprzętu AGD, nadeszła idealna okazja. RTV Euro AGD przedstawia okresową promocję, dzięki której możesz odebrać popularny blender BOSCH za...złotówkę.

Promocje kuszą nas niemal z każdej strony, jednak nie wszystkie z nich zdają się być tak atrakcyjne, jak mogłoby się wydawać. Zwłaszcza, gdy wraz z początkiem roku, sklepy zostały zmuszone do stosowania się do dyrektywy Omnibus. Okazuje się, że w obliczu zmiany znacznie łatwiej złapać prawdziwe promocje, a my - nie musimy martwić się o to, że przepłacimy. Przeglądając najnowszą ofertę RTV Euro AGD, w oko wpadła nam specjalna akcja, dzięki której poza uciechą z zakupu wybranego odkurzacza, możemy zgarnąć blender za 1 zł!

RTV Euro AGD: kup odkurzacz, blender zgarnij za złotówkę

Aby skorzystać z limitowanej okazji należy zakupić jeden z 8 wybranych odkurzaczy marki BOSCH, ceny wahają się od 899 zł do 1679 zł. Poniżej znajdziesz kilka modeli, które objęto promocją.

Odkurzacz Bosch Unlimited BCS612KA2 (2 akumulatory)

Napięcie akumulatora: 18 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / nie

Poziom hałasu: 85 dB

Waga: 2,3 kg

Maksymalny czas pracy: 50 min

Odkurzacz Bosch BGL8X230

Poziom hałasu: 72 dB

Moc wejściowa: 890 W

Zasięg pracy: 15 m

Pojemność worka/pojemnika: 5 litrów

Bosch Unlimited 7 BBS712A

Napięcie akumulatora: 18 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / nie

Poziom hałasu: 82 dB

Waga: 2,9 kg

Maksymalny czas pracy: 80 minut

Blender, który możesz otrzymać:

Blender Bosch CleverMixx MSM2650B

Moc silnika: 600 W

Liczba poziomów obrotów: 1

Pozostałe: 2 pokrywki ochronne, pojemnik do miksowania, rozdrabniacz

Końcówki do: miksowania, ubijania

RTV Euro AGD: jak skorzystać z promocji?

Wybierz odkurzacz i blender Bosch CleverMixx MSM2650B objęte promocją.

objęte promocją. Rabat na blender Bosch CleverMixx MSM2650B zostanie naliczony automatycznie kodem rabatowym w koszyku i jego cena wyniesie 1 zł przy zakupie z wybranym odkurzaczem.

Sfinalizuj zakup i oczekuj na kuriera!

Z całą ofertę możesz zapoznać się pod tym linkiem. Promocja będzie ważna wyłącznie do 28.02.

