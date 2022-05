RTV Euro AGD: możesz zyskać nawet 500 zł przy zakupie wybranych telewizorów Sharp [27.05.2022]

Karta podarunkowa o wartości nawet 500 zł? W RTV Euro AGD można ją otrzymać przy zakupie wybranych telewizorów!

Aktualnie w RTV Euro AGD czeka na ciebie świetna promocja na telewizory Sharp. Przy zakupie wybranych modeli można otrzymać kartę podarunkową o wartości od 200 zł do nawet 500 zł. Oferta obowiązuje tylko do końca maja 2022 r. – czasu jest więc coraz mniej! Sprawdzamy, które modele objęte zostały tą promocja i co tym razem warto kupić.

Jak skorzystać z promocji w RTV Euro AGD?

Kup wybrany telewizor Sharp objęty promocją. Karta zostanie dostarczona bezpośrednio na Konto Moje Euro, za pośrednictwem którego dokonano zakupu lub wysłana e-mailem. Karta jest aktywna od razu po jej otrzymaniu i można ją wykorzystać przez 1 rok.

Telewizor Sharp 55EQ6EA DVB-T2/HEVC

Ekran: 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, obsługa głosowa, czytnik kart pamięci, dźwięk Harman Kardon, EQ Dolby Vision/Atmos

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB, czytnik kart

Cena: 3399 zł – 3199 zł Sprawdź

Telewizor Sharp 65EQ7EA DVB-T2/HEVC

Ekran: 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, obsługa głosowa, czytnik kart pamięci, dźwięk Harman Kardon, EQ Dolby Vision/Atmos

Złącza: słuchawkowe, optyczne, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB, czytnik kart

Cena: 4699 zł – 4499 zł Sprawdź

Telewizor Sharp 65EQ6EA DVB-T2/HEVC

Ekran: 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, obsługa głosowa, czytnik kart pamięci, dźwięk Harman Kardon, EQ Dolby Vision/Atmos

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB, czytnik kart

Cena: 4499 zł – 4299 zł Sprawdź

Telewizor Sharp 75EQ7EA DVB-T2/HEVC

Ekran: 75 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, obsługa głosowa, czytnik kart pamięci, dźwięk Harman Kardon, EQ Dolby Vision/Atmos

Złącza: słuchawkowe, optyczne, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB, czytnik kart

Cena: 6699 zł – 6499 zł Sprawdź

Telewizor Sharp 75EQ6EA DVB-T2/HEVC

Ekran: 75 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, obsługa głosowa, czytnik kart pamięci, dźwięk Harman Kardon, EQ Dolby Vision/Atmos

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB, czytnik kart

Cena: 6499 zł Sprawdź

