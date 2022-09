RTV Euro AGD: największe okazje ważne tylko do 11:00 [16.09.2022]

Każdy kto planuje zakup nowych urządzeń chce uzyskać sprzęt w możliwie najniższej cenie. Niestety aby upolować prawdziwą okazję, trzeba być czujnym - możesz jednak zostawić to nam. Przedstawiamy najbardziej atrakcyjne oferty z sieci RTV Euro AGD ważne tylko do 11:00.

RTV Euro AGD: gorące okazje ważne tylko do 11:00

Lubiana sieć sklepów wystartowała ze specjalną akcją dla rannych ptaszków. Jeśli znacie przysłowie dotyczące wczesnego wstawania, z powodzeniem moglibyśmy użyć go w tym przypadku. Z uwagi na wysokie rabaty, limitowane oferty są ważne wyłącznie w godzinach 19:00 - 11:00 - promocja obejmuje aż 13 kategorii. Wyręczamy Cię w poszukiwaniach i przedstawiamy pozycje, które przykuły naszą uwagę!

RTV Euro AGD: największe okazje ważne tylko do 11:00 - przegląd ofert

ASUS Zenbook 14X OLED UX5401EA-L7099W OLED 14" 90Hz Intel® Core™ i7-1165G7 - 16GB RAM - 512GB Dysk - Win11

Ekran: 14 cali, ekran dotykowy 2880 x 1800 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i7 11gen 1165G7 2,8 - 4,7 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Intel® Iris Xe Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Taniej o 650 zł - przejdź do oferty

Płyta indukcyjna z okapem Elica Nikolatesla Prime + BL/F/83

Wymiary (szer. x gł.): 83 x 51,5 cm

Moc przyłączeniowa: 7,4 kW

Pola grzewcze: 2 wolne strefy indukcyjne

Wykonanie płyty grzewczej: szklane

Łączenie pól grzejnych: tak

Sterowanie płyty grzewczej: elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej

Taniej o 1500 zł - przejdź do oferty

Telewizor Xiaomi Mi TV QLED Q1E 55" (L55M6-6ESG) DVB-T2/HEVC

Ekran: 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Taniej o 600 zł - przejdź do oferty

Lodówka Whirlpool WQ9 B2L

Wymiary (wys.x szer.x gł.): 187,4 x 90,9 x 69,8 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 388 l / 206 l

Roczne zużycie energii: 338 kWh = 260,26 zł rocznie

Poziom hałasu: 37 dB

Bezszronowa (No Frost): tak zamrażarka

Taniej o 1000 zł - przejdź do oferty

Oczyszczacz powietrza Philips AC5659/10

Maksymalna wielkość pomieszczenia: 60 m2

Wydajność: 500 m3/h

Poziom hałasu: max. 51 dB / min. 21 dB

Czujniki: alergenów, gazu, kurzu, PM 2,5

Filtry: 2 filtry NanoProtect HEPA, 2 filtry węglowe, 2 filtry wstępne

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza: tak

Taniej o 1391 zł - przejdź do oferty

Subwoofer Dali SUB E-9 F

Typ: subwoofer aktywny

Moc znamionowa RMS: 170 W

Pasmo przenoszenia: 37 - 200 Hz

Automatyczne włączenie/stan gotowości: tak

Taniej o 400 zł - przejdź do oferty

RTV Euro AGD: największe okazje ważne tylko do 11:00 - zasady

Jak wspomnieliśmy, promocja jest dostępna wyłącznie przez określony czas. Oferty we wskazanych cenach są ważne wyłącznie od 19:00 do 11:00 - następnie wracają do podstawowych (bez rabatu). Aby móc skorzystać z promocji, wystarczy zastosować kod: NOCNA160922 tuż po dodaniu produktu do koszyka.

