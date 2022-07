RTV Euro AGD: największe okazje ważne tylko do 11:00 [19.07.2022]

Każdy kto planuje zakup nowych urządzeń chce uzyskać sprzęt w możliwie najniższej cenie. Niestety aby upolować prawdziwą okazję, trzeba być czujnym - możesz jednak zostawić to nam. Przedstawiamy najbardziej atrakcyjne oferty z sieci RTV Euro AGD ważne tylko do 11:00.

Spis treści

RTV Euro AGD: gorące okazje ważne tylko do 11:00

Lubiana sieć sklepów wystartowała ze specjalną akcją dla rannych ptaszków. Jeśli znacie przysłowie dotyczące wczesnego wstawania, z powodzeniem moglibyśmy użyć go w tym przypadku. Z uwagi na wysokie rabaty, limitowane oferty są ważne wyłącznie w godzinach 19:00 - 11:00 - promocja obejmuje aż 13 kategorii. Wyręczamy Cię w poszukiwaniach i przedstawiamy pozycje, które przykuły naszą uwagę!

RTV Euro AGD: największe okazje ważne tylko do 11:00 - przegląd ofert

Smartfon Apple iPhone 13 512GB RED

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 512 GB

Wyświetlacz: 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, OLED

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

Sprawdzam promocyjną cenę

Zobacz również:

Lodówka Toshiba GR-RB449WE-PMJ

Wymiary (wys.x szer.x gł.): 185,8 x 59,5 x 66 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 216 l / 122 l

Roczne zużycie energii: 248 kWh = 190,96 zł rocznie

Poziom hałasu: 41 dB

Bezszronowa (No Frost): tak pełny No Frost

Sprawdzam promocyjną cenę

Oczyszczacz powietrza Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09

Maksymalna wielkość pomieszczenia: 27 m2

Poziom hałasu: max. 61,4 dB / min. 50 dB

Czujniki: jakości powietrza

Filtry: HEPA, selektywnego utleniania katalitycznego (SCO), węglowy, wstępny

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza: tak

Sprawdzam promocyjną cenę

Konsola Xbox Series X + FIFA 22

Procesor: 8 rdzeni AMD Zen 2 - 3.8 GHz (3.6 GHz z SMT)

Karta graficzna: AMD RDNA 2 GPU 52 Cus @ 1,825GHz , 12,15 TFLOPS

Pamieć RAM: 16 GB GDDR6 (10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s)

Pojemność dysku: 1 TB SSD

Napęd optyczny: 4K UHD Blu-ray

Funkcje obsługi dźwięku: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Dolby TrueHD z technologią Atmos, L-PCM do 7.1

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11ac, dwa zakresy, akcesoria - dedykowane dwuzakresowe radio bezprzewodowe Xbox

Wejścia/Wyjścia: 1x HDMI 2.1, 3x USB 3.1 Gen 1, Ethernet 802.3 10/100/1000, slot na drugi dysk 1TB Expansion Card

Sprawdzam promocyjną cenę

Subwoofer Magnat Alpha RS 12

Typ: subwoofer aktywny

Moc znamionowa RMS: 120 W

Pasmo przenoszenia: 50 - 150 Hz

Automatyczne włączenie/stan gotowości: tak

Sprawdzam promocyjną cenę

Telewizor Samsung QLED QE75Q65AAU DVB-T2/HEVC

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Sprawdzam promocyjną cenę

Oczyszczacz powietrza Philips AC5659/10

Maksymalna wielkość pomieszczenia: 60 m2

Wydajność: 500 m3/h

Poziom hałasu: max. 51 dB / min. 21 dB

Czujniki: alergenów, gazu, kurzu, PM 2,5

Filtry: 2 filtry NanoProtect HEPA, 2 filtry węglowe, 2 filtry wstępne

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza: tak

Sprawdzam promocyjną cenę

RTV Euro AGD: największe okazje ważne tylko do 11:00 - zasady

Jak wspomnieliśmy, promocja jest dostępna wyłącznie przez określony czas. Oferty we wskazanych cenach są ważne wyłącznie od 19:00 do 11:00 - następnie wracają do podstawowych (bez rabatu). Aby móc skorzystać z promocji, wystarczy zastosować kod: NOCNA120722 tuż po dodaniu produktu do koszyka.

Zajrzyj do: RTV Euro AGD przedstawia wielorabaty: zniżka na kolejne produkty - piąty za 1 zł.