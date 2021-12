RTV Euro AGD: nocna promocja na sprzęt dla graczy - co kupisz taniej?

W sklepie RTV Euro AGD trwa nocna promocja produkty gamingowe. Taniej można kupić konsole, gry i akcesoria. Sami sprawdźcie, co zostało przecenione.

Tylko do jutra do godziny 11:00 można skorzystać z gamingowej oferty promocyjnej RTV Euro AGD - przecenione zostały urządzenia i akcesoria dla graczy, a także znane gry. Co ważne, w atrakcyjnych cenach pojawiły się również zestawy, które mogą okazać się świetnym pomysłem na prezent.

Warto się pośpieszyć, bo limit produktów jest ograniczony. Wybraliśmy kilka najciekawszych propozycji.

Xbox Series X + Battlefield 2042 + słuchawki Stereo Headset Przewodowy + dodatkowy pad

Typ konsoli Xbox Series X

Procesor 8 rdzeni AMD Zen 2 - 3.8 GHz (3.6 GHz z SMT)

Karta graficzna AMD RDNA 2 GPU 52 Cus @ 1,825GHz , 12,15 TFLOPS

Pamieć RAM 16 GB GDDR6 (10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s)

Pojemność dysku 1 TB SSD

Napęd optyczny 4K UHD Blu-ray

Funkcje obsługi dźwięku Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Dolby TrueHD z technologią Atmos, L-PCM do 7.1

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 802.11ac, dwa zakresy, akcesoria - dedykowane dwuzakresowe radio bezprzewodowe Xbox

Wejścia/Wyjścia 1x HDMI 2.1, 3x USB 3.1 Gen 1, Ethernet 802.3 10/100/1000, slot na drugi dysk 1TB Expansion Card

Cena: 3 317 zł - 3 277 zł

Xbox Series S + dodatkowy pad

Typ konsoli Xbox Series S

Procesor 8 rdzeni AMD Zen 2 - 3.8 GHz (3.6 GHz z SMT)

Karta graficzna AMD RDNA 2 GPU 20 Cus @ 1,565GHz , 4 TFLOPS

Pamieć RAM 10 GB GDDR6 (8GB @ 224 GB/s, 2GB @ 56 GB/s)

Pojemność dysku 512 GB SSD

Napęd optyczny brak, obsługa wyłącznie gier cyfrowych (nie obsługuje gier na płycie)

Funkcje obsługi dźwięku Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Dolby TrueHD z technologią Atmos, L-PCM do 7.1

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 802.11ac, dwa zakresy, akcesoria - dedykowane dwuzakresowe radio bezprzewodowe Xbox

Wejścia/Wyjścia 1x HDMI 2.1, 3x USB 3.1 Gen 1, Ethernet 802.3 10/100/1000, slot na drugi dysk 1TB Expansion Card

Cena: 1 618 zł - 1 568 zł

Forza Horizon 5 - Edycja Premium [kod aktywacyjny] Xbox One / Xbox Series X/S / Windows

Data premiery 9.11.2021

Twórca Playground Games

Wydawca Microsoft Studios

Gatunek wyścigi

Edycja Cyfrowa Premium

Dostępne wyłącznie na Xbox One tak

Cena: 439 zł - 379 zł

Corsair HS50 Pro Stereo Carbon CA-9011215-EU

Typ przewodowe, nauszne,

Pasuje do PC/laptop, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, tablet/smartfon

Typ podłączenia jack 3,5 mm

Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz

Cena: 229 zł - 169 zł

Genesis Xenon 750

Typ myszy optyczny, przewodowa

Czułość myszy 10200 dpi

Typ podłączenia USB

Liczba przycisków 7

Cena: 149,99 zł - 89,99 zł

Genesis Holm 300 RGB

Podświetlenie tak

Regulacja wysokości nie

Organizer kabli tak

Hub USB tak

Elementy dodatkowe uchwyt na napoje, uchwyt na słuchawki, uchwyt na pady, półka na monitor

Materiał płyta pilśniowa (MDF), stal

Funkcje dodatkowe powierzchnia carbon, ładowarka bezprzewodowa

Cena: 799 zł - 499 zł

