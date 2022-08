RTV Euro AGD: powrót do szkoły - wydaj 500 zł i otrzymaj 50 zł rabatu

Zbliżamy się do mniej lub bardziej wyczekiwanego okresu, a mianowicie rozpoczęcia roku szkolnego i powrotu do szkoły. RTV Euro AGD przygotowało z tej okazji specjalną akcję - za każde wydane 500 zł, otrzymasz 50 zł rabatu. Sprawdź szczegóły!

Spis treści

RTV Euro AGD: powrót do szkoły

Wielkimi krokami zbliżamy się do 1 września, daty która wywołuje wiele emocji zarówno wśród uczniów, kadry nauczycielskiej, jak i rodziców. Aby odpowiednio przygotować się do kolejnego semestru, warto rozejrzeć się nad sprzętem do nauki. RTV Euro AGD umożliwia zakup wybranych produktów pośród kategorii takich jak m.in. laptopy, komputery stacjonarne, tablety oraz drukarki z dużym rabatem. Za każde wydane 500 zł, otrzymujemy rabat w wysokości 50 zł - największy rabat może wynieść maksymalnie 1950 zł. Sprawdźmy zatem, na jakie urządzenia warto zwrócić uwagę.

RTV Euro AGD: wydaj 500 zł i otrzymaj 50 zł rabatu - przegląd ofert

Laptop Acer Aspire 3 A317-53-33NX 17,3

Ekran: 17,3 cala, 1920 x 1080 pikseli 60 Hz

Procesor: Intel® Core™ i3 11gen 1115G4 3,0 - 4,1 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Intel® UHD Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Sprawdź ofertę

Zobacz również:

Komputer Optimus GB450T-CR13 AMD Ryzen 5

Procesor: AMD Ryzen™ 5 3600 3,6 - 4,2 GHz

Karta graficzna: AMD Radeon™ RX 6600

Pamięć RAM: 16 GB

Pojemność dysku: 1 TB SSD

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Sprawdź ofertę

Komputer HP AiO 27-dp0122nw AMD Ryzen 5

Ekran: 27 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: AMD Ryzen™ 5 4500U 2,3 - 4,0 GHz

Pamięć RAM: 16 GB

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Sprawdź ofertę

Monitor iiyama G-Master Red Eagle G2560HSU-B3 0,5ms 165Hz

Ekran: 25 cali, TN, 1920 x 1080

Czas reakcji matrycy: 0,5 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu: 165 Hz

Złącza: DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 1, USB 2.0 x 2, wyjście liniowe audio

Funkcje: HDR, głośniki, USB, AMD FreeSync, wąska ramka

Sprawdź ofertę

Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 2710E

Technologia druku: atramentowa (kolorowa)

Funkcje urządzenia: drukarka, skaner, kopiarka

Łączność bezprzewodowa: Apple AirPrint, Mopria (Android), WiFi

Złącza: USB typ B (port drukarki)

Druk dwustronny: ręczny

Sprawdź ofertę

Tablet Apple iPad 2021 10.2" Wi-Fi 64GB

Ekran: 10,2 cala, Retina, 2160 x 1620 pikseli

System operacyjny: iPadOS 15

Pamięć RAM i dysk: RAM + dysk 64 GB

Procesor: Apple A13 Bionic, 6-rdzeniowy

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 ac

Sprawdź ofertę

RTV Euro AGD: wydaj 500 zł i otrzymaj 50 zł rabatu - zasady

Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu dzisiejszym - 26 sierpnia i potrwa wyłącznie do 28 sierpnia. Najniższa kwota uprawniająca do rabatu to 500 zł, natomiast najwyższa - 19500 zł.

Dodaj do koszyka jeden lub więcej produktów objętych promocją o wartości minimum 500 zł.

Kod rabatowy zostanie naliczony automatycznie w koszyku.

Sfinalizuj zamówienia i ciesz się tańszym zakupem!

Sprawdź również: RTV Euro AGD: kup dekoder zgodny ze standardem DVB-T2 z dużą zniżką.