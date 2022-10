RTV Euro AGD: produkty Apple w promocji - co kupisz taniej? [07.10.2022]

W sklepie RTV Euro AGD znajdziesz wiele atrakcyjnych promocji na produkty Apple - zobacz, co zostało przecenione i czy warto zdecydować się na zakup.

W RTV Euro AGD powstała specjalna strefa Apple, gdzie zbierane są różnego rodzaju oferty promocyjne i kody rabatowe. Wśród przecenionych produktów pojawiają się iPhone'y, MacBooki, iPady, Apple Watche, słuchawki oraz różnego rodzaju akcesoria. W każdą środę pojawiają się nowe rabaty. Zebraliśmy kilka najciekawszych propozycji.

Aktualny kod rabatowy obniżający cenę wybranych produktów to: APPLE0510 - obowiązuje on do 11 października. Należy wpisać go w odpowiednim miejscu w koszyku.

Zobacz również:

Jak skorzystać z promocji?

Dodaj do koszyka produkt ze strefy Apple. W miejscu na kod rabatowy wpisz APPLE0709 i zaakceptuj przyciskiem Zastosuj. Dokończ składanie zamówienia i ciesz się tańszym zakupem!

Apple iPhone 13 mini 128GB

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 128 GB

Wyświetlacz: 5,4 ", 2340 x 1080 pikseli, OLED

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

Sprawdzam promocję

Apple iPhone SE 3.gen 128GB

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix / 7 Mpix

Pamięć: 128 GB

Wyświetlacz: 4,7 ", 1334 x 750 pikseli, IPS

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

Sprawdzam promocję

Laptop Apple MacBook Air M1 13,3"

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 8 GB DDR4 RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Apple M1 (7-rdzeni)

System operacyjny: macOS Big Sur lub nowszy

Sprawdzam promocję

Laptop Apple MacBook Pro 2021 16,2"

Ekran: 16,2 cala, 3456 x 2234 pikseli 120 Hz

Procesor: Apple M1 Pro

Pamięć: 16 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Apple M1 Pro (16-rdzeni)

System operacyjny: macOS Monterey lub nowszy

Sprawdzam promocję

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 41mm RED

Rodzaj: Smartwatch

Współpracujący system operacyjny: Apple iOS

Wyświetlacz: 352 x 430 pikseli

Ekran dotykowy: tak

Procesor: SiP S7

Wbudowana pamięć: 32 GB

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi

Sprawdzam promocję

Apple MacBook Air M2 13,6"

Ekran: 13,6 cala, 2560 x 1664 pikseli

Procesor: Apple M2

Pamięć: 8 GB zunifikowana RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Apple M2 (8-rdzeni)

System operacyjny: macOS Monterey lub nowszy

Sprawdzam promocję

Może zainteresować Cię również: Raj dla gamerów? Biedronka przedstawia niecodzienną ofertę elektroniczną!