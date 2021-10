RTV Euro AGD: promocja na urządzenia dla graczy tylko przez weekend!

Tylko do poniedziałku w sklepie RTV Euro AGD trwa promocja na urządzenia gamingowe - przecenione zostały m.in. słuchawki, myszki, klawiatury, procesory oraz wiele innych sprzętów.

Limitowana promocja na sprzęt dla graczy w RTV Euro AGD to idealna okazja, aby zaoszczędzić przy zakupie wybranego sprzętu i akcesoriów. Wystarczy dodać produkt objęty promocją do koszyka, a rabat naliczy się automatycznie. Oferta jest ważna do 4 października lub do wyczerpania liczby dostępnych sztuk produktów. Wybraliśmy kilka najciekawszych propozycji.

Corsair HS45 Carbon Surround 7.1 CA-9011220-EU

Typ: przewodowe, nauszne,

Pasuje do: PC/laptop, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, tablet/smartfon

Typ podłączenia: jack 3,5 mm

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Cena: 189 zł

Zobacz również:

Genesis Thor 150 RGB

Typ: hybrydowa

Typ podłączenia: USB, przewodowa

Podświetlenie klawiszy: tak

Cena: 89,99 zł

Intel® Core™ i5-10500 BOX

Typ i model procesora: Intel Core i5-10500

Liczba rdzeni: 6

Częstotliwość taktowania: 3,1 - 4,5 GHz

Typ gniazda (socket): socket - 1200

Zintegrowany układ graficzny: Intel UHD Graphics 630

Cena: 899 zł

Razer Kraken X USB

Typ: przewodowe, nauszne, zamknięte

Pasuje do: PC/laptop

Typ podłączenia: USB

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Cena: 169 zł

HP Reverb G2 + 2 kontrolery ruchu

Rozdzielczość ekranu: 2160 x 2160 na każde oko

Pole widzenia: 114º

Częstotliwość odświeżania: 90 Hz

Cena: 2 199 zł

AMD RYZEN 9 3900X BOX (100-100000023BO)

Typ i model procesora: AMD Ryzen 9 3900X

Liczba rdzeni: 12

Częstotliwość taktowania: 3,8-4,6 GHz

Typ gniazda (socket): socket - AM4

Zintegrowany układ graficzny: nie posiada

Cena: 1 979 zł

Zobacz także: RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta