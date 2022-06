RTV Euro AGD: promocje na laptopy. Sprawdź środowe rabaty [15.06.2022]

Zastanawiasz się nad wymianą laptopa? W takim razie zainteresuje Cię środowa oferta w RTV Euro AGD – przeceny nawet do 1000 zł na laptopy i sprzęt IT.

Spis treści

W RTV Euro AGD już dostępna jest promocja o nazwie Środa Dzień Laptopa. W ramach akcji możliwy jest zakup laptopów (a także monitorów i sprzętu IT) w obniżonych cenach. Na promocję trafiły komputery z trzech kategorii: laptopy do nauki, laptopy do gier oraz laptopy Premium.

Sprzęt można zakupić po okazyjnej cenie korzystając z kodu rabatowego DZIENLAPTOPA150622. Kod jest ważny jedynie 15.06.2022 od godz. 00:01 do godz. 23:45.

Zobacz również:

Jak skorzystać z kodu rabatowego?

Aby użyć rabatu w RTV Euro AGD, wystarczy wykonać 3 kroki:

Dodaj do koszyka produkt objęty kodem rabatowym limitowanym. Kod rabatowy naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ składanie zamówienia.

Laptopy do nauki

Laptop Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 17,3" Intel® Core™ i3-1115G4 - 8GB RAM - 512GB Dysk - Win10

Ekran: 17,3 cala, 1600 x 900 pikseli 60 Hz

Procesor: Intel® Core™ i3 11gen 1115G4 3,0 - 4,1 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Intel® UHD Graphics

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Cena: 2299 zł – 1999 zł Sprawdź

Laptop ASUS VivoBook X513EP-BQ1140A 15,6" Intel® Core™ i5-1135G7 - 8GB RAM - 512GB Dysk - MX330 Grafika

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i5 11gen 1135G7 2,4 - 4,2 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA® GeForce MX 330 + Intel Iris Xe Graphics

System operacyjny: bez systemu

Cena: 2999 zł – 2599 zł Sprawdź

Laptop ASUS VivoBook 15 M513IA-BQ434 15,6" AMD Ryzen 5 4500U - 8GB RAM - 512GB Dysk

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: AMD Ryzen™ 5 4500U 2,3 - 4,0 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: AMD Radeon Graphics

System operacyjny: bez systemu

Cena: 3199 zł – 2599 zł Sprawdź

Laptopy do grania

Laptop HP Pavilion 15-ec2196nw 15,6" AMD Ryzen 5 5600H - 16GB RAM - 512GB Dysk - RTX3050 Grafika - Win11

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 60 Hz

Procesor: AMD Ryzen™ 5 5600H 3,3 - 4,2 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 + AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Cena: 4299 zł – 3999 zł Sprawdź

Laptop Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 16" AMD Ryzen 5 5600H - 16GB RAM - 512GB Dysk - GTX1650 Grafika - Win11

Ekran: 16 cali, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: AMD Ryzen™ 5 5600H 3,3 - 4,2 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA® GeForce GTX 1650 + AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Cena: 3949 zł – 3599 zł Sprawdź

Laptop ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-HN188W 15,6" 144Hz Intel® Core™ i5-11400H - 16GB RAM - 512GB Dysk - RTX3050Ti Grafika - Win11

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor: Intel® Core™ i5 11gen 11400H 2,7 - 4,5 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti + Intel UHD Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Cena: 4699 zł – 4299 zł Sprawdź

Laptopy Premium

Laptop Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 16" 120Hz AMD Ryzen 5 5600H - 16GB RAM - 1TB Dysk - Win11

Ekran: 16 cali, 2560 x 1600 pikseli 120 Hz

Procesor: AMD Ryzen™ 5 5600H 3,3 - 4,2 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 1 TB SSD

Grafika: AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Cena: 4249 zł – 3999 zł Sprawdź

Laptop Dell Inspiron 5402-4275 14'' Intel® Core™ i5-1135G7 - 8GB RAM - 512GB Dysk - Win11 Pro

Ekran: 14 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i5 11gen 1135G7 2,4 - 4,2 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Intel® Iris Xe Graphics

System operacyjny: Windows 11 Professional

Cena: 3499 zł – 3199 zł Sprawdź

Laptop realme Book Prime 14" Intel® Core™ i5-11320H - 16GB RAM - 512GB Dysk - Win11 (szary)

Ekran: 14 cali, 2160 x 1440 pikseli 60 Hz

Procesor: Intel® Core™ i5 11gen 11320H 3,2 - 4,5 GHz

Pamięć: 16 GB LPDDR4X RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Intel® Iris Xe Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Cena: 4499 zł – 4199 zł Sprawdź

Zobacz także: Hisense prezentuje najnowszą linię telewizorów na 2022 rok. Każdy znajdzie coś dla siebie