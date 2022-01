RTV Euro AGD: promocje na produkty Apple - co kupisz taniej? [11.01.22]

W sklepie RTV Euro AGD znajdziesz wiele atrakcyjnych promocji na produkty Apple - zobacz, co zostało przecenione i czy warto zdecydować się na zakup.

W RTV Euro AGD powstała specjalna strefa Apple, gdzie zbierane są różnego rodzaju oferty promocyjne i kody rabatowe. Wśród przecenionych produktów pojawiają się iPhone'y, MacBooki, iPady, Apple Watche, słuchawki oraz różnego rodzaju akcesoria. W każdą środę pojawiają się nowe rabaty. Zebraliśmy kilka najciekawszych propozycji.

Aktualny kod rabatowy obniżający cenę wybranych produktów to: APPLE0501 - obowiązuje on do 11 stycznia. Należy wpisać go w odpowiednim miejscu w koszyku.

Apple AirPods (2. generacji) z etui ładującym

Budowa słuchawek: dokanałowe, True Wireless

Przeznaczenie: iPod/iPhone/iPad

Łączność: bezprzewodowe, Bluetooth

NFC: nie

Czas pracy do: 5 h

Dodatkowe zasilanie z etui do: 24 h

Zasięg do: 10 m

Sprawdzam cenę

Smartwatch Apple Watch Series 7 GPS

Rodzaj: uniwersalny

Rodzaj aktywności: bieganie, fitness/siłownia, jazda na rowerze

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi

Czujnik tętna: tak

Sprawdzam cenę

Apple Clear Case iPhone 11 Pro Max

Typ: etui-plecki

Dedykowane do: iPhone 11 Pro Max

Kolor: jasny-przeźroczysty

Sprawdzam cenę

Smartfon Apple iPhone 12‌ mini 256GB

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć: 256 GB

Wyświetlacz: 5,4 ", 2340 x 1080 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 14

Procesor: Apple A14 Bionic

Sprawdzam cenę

Silikonowe etui z MagSafe iPhone 13

Typ: etui-plecki

Dedykowane do: iPhone 13

Kolor: miodowy

Sprawdzam cenę

Smartfon Apple iPhone 11 Pro 512GB

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pojemność baterii: 3190 mAh

Pamięć: 4 GB / 512 GB

Wyświetlacz: 5,8 ", 2436 x 1125 pikseli, Super Retina XDR

System operacyjny: iOS 13

Procesor: Apple A13 Bionic

Sprawdzam cenę

Apple Macbook Air M1 13,3" - 16GB RAM

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 16 GB DDR4 RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Apple M1 (7-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Sprawdzam cenę

Apple Watch 3 38mm biały

Rodzaj: uniwersalny

Rodzaj aktywności: bieganie, fitness/siłownia

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Czujnik tętna: tak

Sprawdzam cenę

Apple iPad Pro 12,9" 2021 Wi-Fi 128GB

Ekran: 12,9 cala, Liquid Retina XDR, 2732 x 2048 pikseli

System operacyjny: iPadOS14

Pamięć RAM i dysk: 8 GB RAM + dysk 128 GB

Procesor: Apple M1, 8-rdzeniowy

Łączność bezprzewodowa: WiFi 802.11 ax, Bluetooth

Sprawdzam cenę

Apple Podwójna ładowarka MagSafe Duo

Typ: ładowarka indukcyjna

Typ złącza: USB-C

Sprawdzam cenę

Beats by Dr. Dre Studio Buds

Budowa słuchawek: dokanałowe, True Wireless

Łączność: bezprzewodowe, Bluetooth

Mikrofon / Regulacja głośności: tak / nie

Cena: Sprawdzam cenę

