RTV Euro AGD: przegląd promocji na sprzęt IT – co warto kupić?

Koniec wakacji oznacza tylko jedno – konieczność powrotu do codzienności wypełnionej szkołą oraz pracą. Z odsieczą przychodzą więc oferty promocyjne z działu IT. Postanowiliśmy sprawdzić, na jakie promocje w RTV Euro AGD możemy liczyć.

Spis treści

Gotowi na nowy rok szkolny i powrót do pracy po urlopie? Jeśli nie – jest na to rada. Sieć RTV Euro AGD przygotowała promocje na sprzęt z kategorii IT. W niższej cenie można upolować laptopy, monitory, a także urządzenia wielofunkcyjne i wiele innych przydatnych sprzętów. Postanowiliśmy sprawdzić, co warto kupić tym razem. Uwaga! Promocja obowiązuje jeszcze tylko dziś, 24 sierpnia 2022 r.!

Laptop Microsoft Surface Go 2 10,5" Intel® Pentium™ 4425Y - 4GB RAM - 64GB Dysk - Win10 + klawiatura

Ekran: 10,5 cala, ekran dotykowy 1920 x 1200 pikseli

Procesor: Intel® Pentium® 1,7 GHz

Pamięć: 4 GB DDR4 RAM

Dysk: 64 GB eMMC

Grafika: Intel® UHD Graphics 615

System operacyjny: Windows 10 S (możliwość darmowej aktualizacji do Windows 11)

Kupisz tutaj za 1999 zł zamiast 2599 zł .

Zobacz również:

Tablet Lenovo Tab P11 Plus TB-J616F 11" 6GB/128GB WiFi (platinum grey)

Ekran: 11 cali, IPS, 2000 x 1200 pikseli

System operacyjny: Android 11

Pamięć RAM i dysk: 6 GB RAM + dysk 128 GB

Procesor: MediaTek Helio G90T, 8-rdzeniowy

Pojemność baterii/akumulatora: 7500 mAh

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.1, WiFi 802.11 ac

Kupisz tutaj za 999 zł zamiast 1099 zł .

Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-T525W

Technologia druku: atramentowa z napełniaczami (kolorowa)

Funkcje urządzenia: drukarka, skaner, kopiarka

Łączność bezprzewodowa: Apple AirPrint, Mopria (Android), WiFi, Wi-Fi Direct

Złącza: USB typ B (port drukarki)

Druk dwustronny: ręczny

Kupisz tutaj za 899 zł zamiast 1399 zł .

Monitor Samsung Odyssey G3 LF24G35TFWUXEN 1ms 144Hz

Ekran: 24 cale, VA, 1920 x 1080

Czas reakcji matrycy: 1 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu: 144 Hz

Złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 1, VGA x 1

Funkcje: pivot, AMD FreeSync, wąska ramka, regulacja wysokości

Kupisz tutaj za 699 zł zamiast 759 zł .

Tablet Nokia T20 4/64GB WiFi (granatowy) + Etui

Ekran: 10,4 cala, , 2000 x 1200 pikseli

System operacyjny: Android 11

Pamięć RAM i dysk: 4 GB RAM + dysk 64 GB

Procesor: T610, 8-rdzeniowy

Pojemność baterii/akumulatora: 8200 mAh

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

Kupisz tutaj za 899 zł zamiast 999 zł .

Monitor Acer SA240YAbi

Ekran: 24 cale, IPS, 1920 x 1080

Czas reakcji matrycy: 4 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu: 75 Hz

Złącza: HDMI x 1, VGA x 1

Funkcje: AMD FreeSync, wąska ramka

Kupisz tutaj za 599 zł zamiast 669 zł .

