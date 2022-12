RTV Euro AGD: szczoteczka elektryczna - czy warto? Czym się różnią? Tego możesz nie wiedzieć

Prawidłowa higiena jamy ustnej może brzmieć jak wyzwanie. Aby zachować świeży oddech i móc cieszyć się śnieżnobiałym uśmiechem trzeba zadbać o odpowiednie urządzenie. Zastanawiasz się nad szczoteczką elektryczną? Poznaj jej zalety i dowiedz się, na co warto zwrócić uwagę podczas zakupu.

Spis treści

Higiena jamy ustnej

Nikt z nas nie lubi koniecznych wizyt u stomatologa - zwłaszcza, gdy męczą nas bóle zębów, a na horyzoncie pojawia się wizja dodatkowych zabiegów. Jeśli prawidłowo zadbamy o stan jamy ustnej, możliwe że uda nam się ograniczyć je wyłącznie do bezinwazyjnej profilaktyki. Niestety niewiele osób wie, jak prawidłowo szczotkować zęby, co skutkować może wieloma konsekwencjami. Wśród nich wyróżniamy m.in. zapalenie miazgi, choroby przyzębia, próchnicę, ubytki ale i nie tylko. Zrozumie to każdy, kto choć raz w życiu doświadczył bólu zęba, który nie dawał mu spać.

Tradycja mycia i szczotkowania zębów jest z nami niemal od starożytności, choć siłą rzeczy, wówczas wyglądała ona nieco inaczej. Niemniej, jej znaczenie doceniali zarówno Rzymianie, jak i Egipcjanie czego dowodem są wykopaliska archeologiczne. Na przełomie VIII i IX wieku najprawdopodobniej doszło do wynalezienia jako takiego narzędzia, które przypominać miało szczoteczkę. Forma i funkcjonalność znacząco różniła się od tego, co znamy na dzień dzisiejszy. Warto wspomnieć, że sam pierwowzór tradycyjnej szczoteczki był skonstruowany w oparciu o kość oraz włosie zwierząt. Obecnie, możemy polegać na o niebo nowocześniejszych rozwiązaniach. Systematyczność to droga do sukcesu, jednak aby należycie zadbać o jamę ustną - potrzebujesz odpowiedniego urządzenia.

Źródło: Adobe Stock/Krakenimages.com

Szczoteczka elektryczna - czym się wyróżnia? Na co zwracać uwagę?

Dziś, skupiamy się na elektrycznych odpowiednikach tradycyjnych szczoteczek do zębów. Pierwszą wersję świat ujrzał w 1939 roku, choć na większą popularność przyszło czekać aż do lat 60-tych XX wieku. Wówczas, uwagę skupiono na projekcie stworzonym przez Philippe’a Guya Wooga. Na skraju lat 80-tych i 90-tych, głośniej zaczęło robić się o szczoteczkach sonicznych. Za ich wprowadzenia w 1992 roku odpowiadał Robert Bock. Prawdziwie rewolucyjne wersje były nowością, które budzą ciekawość aż po dziś dzień.

Aby docenić stosowanie szczoteczki elektrycznej, należy poznać jej sposób działania. To, co wyróżnia ją na tle tradycyjnych modeli to przede wszystkim częstotliwość drgań, które w odróżnieniu od ludzkiej ręki - nie wymagają naszego zaangażowania. Ponadto, końcówka rotuje z siłą co najmniej kilku tysięcy obrotów na minutę (klasyczną, jesteśmy w stanie wykonać około 600 ruchów). Skutkiem tego, zęby mogą być oczyszczone dogłębniej i precyzyjniej, a w dodatku w znacznie krótszym czasie. W przypadku modeli elektrycznych, szczoteczka doczyści szczeliny zębowe za Ciebie. Jeśli rozważasz zakup konkretnego urządzenia, koniecznie zapoznaj się z parametrami, które powinieneś wziąć pod uwagę.

Typ - wyróżniamy szczoteczki soniczne, elektromagnetyczne oraz klasyczne elektryczne. Pierwsze z nich łatwo rozpoznać po kształcie końcówki, która do złudzenia przypomina tradycyjną wersję. Nazewnictwo tego rodzaju szczoteczek nie jest przypadkowe, albowiem odnosi się do mechanizmu pracy, a mianowicie emitowania fal dźwiękowych. Są bardziej delikatne dla dziąseł i wytwarzają nawet ponad 30 tysięcy ruchów na minutę. Szczoteczki elektryczne rozpoznamy po okrągłej końcówce, która umożliwia automatyczny, wymiatający ruch. Na uwagę zasługują również nowoczesne modele wyposażone w bezwibracyjny silnik magnetyczny. Szczotkowanie zębów jest o wiele bardziej ciche. Okrągła głowica umożliwia dotarcie nawet do szczelin zębowych - tym samym, tak jak i modele elektryczne tradycyjne - porusza się ruchem oscylacyjno-rotacyjnym.

- pozwalają dopasować zaprogramowane ustawienia do konkretnego przeznaczenia. Zazwyczaj jest to m.in. tryb delikatny, codzienny, głębokie oczyszczanie. Zastosowanie dodatkowych funkcji - wyróżniamy m.in. czujnik nacisku (szczoteczka sygnalizuje o zbyt silnym nacisku, który może uszkadzać szkliwo oraz dziąsła), sygnalizator czasu mycia.

- wyróżniamy m.in. czujnik nacisku (szczoteczka sygnalizuje o zbyt silnym nacisku, który może uszkadzać szkliwo oraz dziąsła), sygnalizator czasu mycia. Ruchy soniczne - im wyższy parametr, tym dogłębniejsze i szybsze mycie.

- im wyższy parametr, tym dogłębniejsze i szybsze mycie. Bluetooth - umożliwia połączenie szczoteczki z aplikacją (funkcjonalność jest zależna od firmy, mogą być to m.in. powiadomienia o szczotkowaniu, dziennik).

- umożliwia połączenie szczoteczki z aplikacją (funkcjonalność jest zależna od firmy, mogą być to m.in. powiadomienia o szczotkowaniu, dziennik). Rodzaje koniecznych końcówek - w zależności od typu modelu, mogą one się różnić. Ich okresowa wymiana jest konieczna.

Źródło: Adobe Stock/Krakenimages.com

Szczoteczka elektryczna - dla kogo?

Jak w przypadku tradycyjnych szczoteczek, wybór powinien być podyktowany osobistymi preferencjami oraz stanem jamy ustnej. Odpowiednie dopasowanie jest kluczowe zwłaszcza wówczas, gdy mamy problem z delikatnymi dziąsłami, zębami obarczonymi uszkodzeniami oraz stosowaniem protez. Szczoteczka elektryczna może być użytkowana przez niemal każdego - nawet, gdy mowa o najmłodszych. Niemniej, kilkulatek nie może użytkować elektrycznej szczoteczki dla dorosłych. Ilość drgań może skutkować uszkodzeniami, a także nieprzyjemnymi urazami. Warto wspomnieć również o wygodzie użytkowania - maluch ma mniejszą buzię, tak więc szczotkowanie klasycznym modelem byłoby niekomfortowe. Sytuacja jest identyczna wobec dorosłych - szczoteczka elektryczna ze zbyt małą główką lub ilością obrotów nie będzie skuteczna.

Aby mieć pewność, że wybieramy odpowiedni produkt - kierujmy się zaleceniami dotyczącymi wieku, które umieszcza na opakowaniach sam producent. Pierwsza szczoteczka jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ nie mając dotychczas takowego modelu, trudno określić czego oczekujemy. Z tego względu, postanowiliśmy stworzyć mini zestawienie, które może rozwiać wiele wątpliwości! Sprawdź, która szczoteczka będzie idealna dla Ciebie, twojego 3-latka lub partnera z wysoce wrażliwymi dziąsłami. Warto pamiętać, aby opierać się na swoich odczuciach - jeśli pierwszy raz wybierasz elektryczną szczoteczkę, powoli przyzwyczajaj się do niej, aby uniknąć zbyt silnego nacisku.

Źródło: Adobe Stock/Pixel-Shot

Szczoteczka elektryczna - na te modele w RTV Euro AGD powinieneś zwrócić uwagę

Oral-B iO Series 9 Black Onyx

Typ aparatu: szczoteczka magnetyczna

Zasilanie: akumulatorowe

Czas ładowania akumulatora: 3 godziny

Tryby pracy: codzienny, delikatny, głębokie czyszczenie, łagodny, pielęgnacja dziąseł, wybielanie

Czujnik siły nacisku: tak

Sygnalizator czasu mycia: tak

Funkcje dodatkowe: aplikacja Oral-B, przypomnienie o wymianie końcówki, wskaźniki pracy i ładowania

Philips Sonicare Protective Clean HX6830/35

Typ aparatu: szczoteczka soniczna

Zasilanie: akumulatorowe

Ruchy soniczne: 62000 ruchów/min

Tryby pracy: codzienny, wybielanie

Czujnik siły nacisku: tak

Sygnalizator czasu mycia: tak

Funkcje dodatkowe: szczoteczka bezpieczna dla aparatów ortodontycznych i wypełnień, uniwersalne napięcie, wskaźniki pracy i ładowania

SEYSSO Carbon Professional

Typ aparatu: szczoteczka soniczna

Zasilanie: akumulatorowe

Ruchy soniczne: 96000 ruchów/min

Tryby pracy: czyszczenie, delikatny, wybielanie

Sygnalizator czasu mycia: tak

Funkcje dodatkowe: 3 intensywności pracy

4Swiss ST212 Sensitive Care Golden Edition

Typ aparatu: szczoteczka soniczna

Zasilanie: akumulatorowe

Ruchy soniczne: 76000 ruchów/min

Tryby pracy: codzienny, czyszczenie języka, delikatny, pielęgnacja dziąseł, wybielanie

Sygnalizator czasu mycia: tak

Funkcje dodatkowe: 5 trybów pracy, timer

Medivon Pearl Burst

Typ aparatu: szczoteczka soniczna

Zasilanie: akumulatorowe

Czas ładowania akumulatora: 3 godziny

Tryby pracy: codzienny, czyszczenie, masowanie, wybielanie

Czujnik siły nacisku: tak

Sygnalizator czasu mycia: tak

Funkcje dodatkowe: timer, wskaźniki pracy i ładowania

Wszystkie szczoteczki z oferty RTV Euro AGD znajdziesz pod tym linkiem. Dzięki blisko 200 produktom, niemal każdy może znaleźć idealny model dla siebie. Zarówno gdy mowa o parametrach, jak i oczekiwanej cenie.

Pamiętaj, że wiele zależy od twojego zaangażowania, jednak nie na wszystko mamy realny wpływ. Stan naszych zębów może wskazywać na wiele chorób oraz niedoborów i nie wynikać wyłącznie z nieodpowiedniej higieny. Próchnica nie musi być uwarunkowana brakiem szczotkowania lub niedbalstwem. Jeśli borykasz się z przewlekłymi problemami z uzębieniem mimo należytej pielęgnacji, warto skorzystać z porad specjalisty. Odpowiednia szczoteczka znacząco ułatwi oczyszczanie zębów i zachowanie ich nienagannego stanu, jednak nie rozwiąże wszystkich problemów. Grunt to profilaktyka i systematyczność.