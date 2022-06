RTV Euro AGD: ta promocja potrwa tylko tydzień. Sprawdzamy, co warto kupić taniej

W sklepie RTV Euro AGD w tym tygodniu możecie liczyć na nowe promocje na wybrane urządzenia, m.in.: laptopy, telewizory, sprzęt AGD oraz akcesoria komputerowe. Sprawdzamy, na co zwrócić szczególną uwagę tym razem.

7 Dni Euro Okazji w RTV Euro AGD to dobra okazja, aby taniej kupić wybrane produkty. Do tego warto skorzystać z płatności ratalnej 0% RRSO. Promocja obowiązuje do 06.07.2022 roku. Zobaczcie, co zostało przecenione. Wybraliśmy kilka najciekawszych propozycji.

Telewizor Philips 55PUS7956/12 DVB-T2/HEVC

Ekran 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, Ambilight

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 2 799 zł - 2 299 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

Telewizor Philips 65PUS8506/12 DVB-T2/HEVC

Ekran 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, Ambilight

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 3 999 zł - 3 299 zł - przejdź do sklepu

Smartfon Apple iPhone 13 128GB

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć / 128 GB

Wyświetlacz 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, OLED

System operacyjny iOS 15

Procesor Apple A15 Bionic

Cena: 4 499 zł - 3 999 zł - przejdź do sklepu

Klimatyzator przenośny Ravanson Primo PM-9500

Moc 950 W

Przepływ powietrza 380 m3/h

Regulacja prędkości pracy tak

Sterowanie pilotem

Cena: 1 699 zł - 1 299 zł - przejdź do sklepu

Laptop Acer Nitro 5 AN517-55-55AM 17,3" 144Hz Intel® Core™ i5-12500H

Ekran 17,3 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor Intel® Core™ i5 12gen 12500H 3,3 - 4,5 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 + Intel Iris Xe Graphics

System operacyjny Windows 11 Home Edition

Cena: 7 399 zł - 5 999 zł - przejdź do sklepu

