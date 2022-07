RTV Euro AGD: ta promocja trwa tylko do środy. Sprawdzamy, co warto kupić taniej

W sklepie RTV Euro AGD w tym tygodniu możecie liczyć na nowe promocje na wybrane urządzenia, m.in.: laptopy, telewizory, sprzęt AGD oraz akcesoria komputerowe. Sprawdzamy, na co zwrócić szczególną uwagę tym razem.

7 Dni Euro Okazji w RTV Euro AGD to dobra okazja, aby taniej kupić wybrane produkty. Do tego warto skorzystać z płatności ratalnej 0% RRSO. Promocja obowiązuje do 06.07.2022 roku. Zobaczcie, co zostało przecenione. Wybraliśmy kilka najciekawszych propozycji.

Laptop HP 15s-eq2176nw 15,6" AMD Ryzen 5 5500U

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor AMD Ryzen™ 5 5500U 2,1 - 4,0 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny Windows 11 Home Edition

Cena: 3 299 zł - 2 999 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

DeLonghi Eletta Explore ECAM450.55S

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Americano, Caffe Latte, Cappuccino, Cortado, czarna kawa, Doppio, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, gorące mleko, herbata czarna, kawa z mlekiem, Latte Macchiato, Long coffee, spienione mleko

Ciśnienie / Moc 19 barów / 1450 W

System spieniający mleko wbudowany pojemnik na mleko

Cena: 4 999 zł - 3 799 zł - przejdź do sklepu

Telewizor Philips 55PUS7956/12 DVB-T2/HEVC

Ekran 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, Ambilight

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 2 799 zł - 2 299 zł - przejdź do sklepu

Telewizor Philips 65PUS8506/12 DVB-T2/HEVC

Ekran 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, Ambilight

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 3 999 zł - 3 299 zł - przejdź do sklepu

Smartfon Apple iPhone 13 128GB

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pamięć / 128 GB

Wyświetlacz 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, OLED

System operacyjny iOS 15

Procesor Apple A15 Bionic

Cena: 4 499 zł - 3 999 zł - przejdź do sklepu

Klimatyzator przenośny Ravanson Primo PM-9500

Moc 950 W

Przepływ powietrza 380 m3/h

Regulacja prędkości pracy tak

Sterowanie pilotem

Cena: 1 699 zł - 1 299 zł - przejdź do sklepu

Laptop Acer Nitro 5 AN517-55-55AM 17,3" 144Hz Intel® Core™ i5-12500H

Ekran 17,3 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor Intel® Core™ i5 12gen 12500H 3,3 - 4,5 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 + Intel Iris Xe Graphics

System operacyjny Windows 11 Home Edition

Cena: 7 399 zł - 5 999 zł - przejdź do sklepu

Zobaczcie także: RTV Euro AGD: dekodery zgodne z standardem DVB-T2 - sprawdź ofertę