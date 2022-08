RTV Euro AGD: ta promocja trwa tylko przez 96 godzin. Sprawdzamy, co warto kupić taniej

W sklepie RTV Euro AGD w tym tygodniu możecie liczyć na nowe promocje na wybrane urządzenia, m.in.: laptopy, telewizory, sprzęt AGD oraz akcesoria komputerowe. Sprawdzamy, na co zwrócić szczególną uwagę tym razem.

ttps://www.euro.com.pl/cms/7dni-euro-okazji.bhtml" target="_blank" class="link">96 Godzin Limitowanych Okazji w RTV Euro AGD to dobra okazja, aby taniej kupić wybrane produkty z różnych kategorii. Promocja obowiązuje do 26 do 29 sierpnia. Zobaczcie, co zostało przecenione. Wybraliśmy kilka najciekawszych propozycji.

Laptop Apple MacBook Air M1 13,3" Apple M1

Ekran 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor Apple M1 M1

Pamięć 16 GB DDR4 RAM

Dysk 256 GB SSD

Grafika Apple M1 (7-rdzeni)

System operacyjny macOS Big Sur lub nowszy

Cena: 6 499 zł - 5 799 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

Smartfon Apple iPhone 11 64GB

Aparaty tylny/przedni 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pojemność baterii 3110 mAh

Pamięć 4 GB / 64 GB

Wyświetlacz 6,1 ", 1792 x 828 pikseli,

System operacyjny iOS 13

Procesor Apple A13 Bionic

Cena: 2 799 zł - 2 399 zł - przejdź do sklepu

Laptop Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 17,3" Intel® Core™ i3-1115G4

Ekran 17,3 cala, 1600 x 900 pikseli 60 Hz

Procesor Intel® Core™ i3 11gen 1115G4 3,0 - 4,1 GHz

Pamięć 8 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika Intel® UHD Graphics

System operacyjny Windows 11 Home Edition

Cena: 2 299 zł - 1 999 zł - przejdź do sklepu

Oczyszczacz powietrza Philips AC2729/10 Combi 2w1

Maksymalna wielkość pomieszczenia 40 m2

Wydajność 330 m3/h

Poziom hałasu max. 52 dB / min. 12 dB

Czujniki alergenów, gazu, kurzu, PM 2,5, wilgotności

Filtry NanoProtect HEPA

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza tak

Cena: 2 299 zł - 1 999 zł - przejdź do sklepu

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra + stacja 34265

Programator pracy/Wirtualna ściana tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie tak

Czujniki antykolizyjny, krawędzi, odległości, przeszkód, uskoku podłoża

Cena: 2 799 zł - 2 599 zł - przejdź do sklepu

Zobaczcie także: Najciekawsze akcesoria i urządzenia smart home w RTV Euro AGD - przeglądamy ofertę