RTV Euro AGD: tablet graficzny - jak wybrać odpowiedni sprzęt? Przegląd ofert

Rozwój kreatywności, a może nowe wyzwania? Dobry sprzęt to podstawa - nie tylko dla profesjonalistów, ale i początkujących. Sprawdzamy, na co zwracać uwagę przy zakupie tabletu graficznego.

Przestrzeń rozwoju i wyrazu swoich emocji jest dość szeroka. Wraz z postępem technologicznym, nieustannie rozwija się również sfera graficzna, która otacza nas niemal codziennie. Jeśli pragniesz rozpocząć przygodę z rysowaniem lub pasjonujesz się grafiką rastrową i wektorową, tablet graficzny nie tylko ułatwi Ci pracę, ale i poszerzy możliwości. Niepozorne urządzenie ma swój początek już w 1998 roku, kiedy to zostało przedstawione przez firmę Fujistsu. Dekady pracy zaowocowały unowocześnieniem sprzętu i dopracowaniem wszelkich udogodnień.

Tablet graficzny - na co zwrócić uwagę?

Zakup sprzętu nie należy do łatwych wyborów. Na rynek trafia mnóstwo modeli, które różnią się parametrami, przeznaczeniem, a także klasą. Urządzenie, które spełni oczekiwania początkującego, może być niewystarczające dla profesjonalisty. Zważając na powyższe, należy wziąć pod uwagę wszelkie aspekty, które wpływają na rodzaj pracy, poziom zaawansowania oraz budżet. Oto parametry wobec których powinniśmy rozważać zakup;

rozmiar obszaru roboczego

rodzaj ekranu, wielkość oraz rozdzielczość - część tabletów jest wyposażona w ekran

- część tabletów jest wyposażona w ekran liniatura - wyrażana w jednostce lpi (jednostka na cal) odpowiada za precyzję nanoszonych ruchów na obszar roboczy

- wyrażana w jednostce lpi (jednostka na cal) odpowiada za precyzję nanoszonych ruchów na obszar roboczy liczba wyświetlanych kolorów

kontrast

liczba poziomów nacisku - wpływa na precyzyjność ruchów oraz dokładność. Im wyższa liczba, tym większe możliwości na dopracowanie rysunków lub odwzorowanie

- wpływa na precyzyjność ruchów oraz dokładność. Im wyższa liczba, tym większe możliwości na dopracowanie rysunków lub odwzorowanie r ozpoznawanie kąta nachylenia narzędzia rysowniczego (funkcja dostępna tylko w najdroższych urządzeniach)

(funkcja dostępna tylko w najdroższych urządzeniach) kompatybilność systemowa (poza systemami w PC, część urządzeń jest zgodna również z popularnymi modelami smartfonów)

(poza systemami w PC, część urządzeń jest zgodna również z popularnymi modelami smartfonów) rodzaj złącz - USB/HDMI, na rynku są dostępne również urządzenia bezprzewodowe

Źródło: Unsplash/YongGuang Tian

Tablet graficzny - na czym polega praca urządzenia?

Aby zobrazować istotę wspomnianych parametrów, warto urzeczywistnić sposób działania tabletów graficznych. Ich celem jest odwzorowanie naszych ruchów (dokonywanych za pomocą pióra) i przenoszenie tychże danych na urządzenie zewnętrzne. W zależności od preferencji może być to komputer lub laptop, z którym podłączymy się za pomocą przewodu lub bezprzewodowo. Nieustannie możemy śledzić podgląd projektu, który wykonujemy w jednym z programów graficznych. Rysik jest takim samym narzędziem jak ludzkie ręce - za jego pośrednictwem, odbywa się cała praca.

Źródło: Unsplash/Kate Trysh

Tablet graficzny - dlaczego warto się na niego zdecydować?

Znaczna część użytkowników preferuje myszkę lub touchpad. Niestety w przypadku szkicowania lub szeroko pojętej sfery graficznej, są to znacznie mniej precyzyjne akcesoria, aniżeli tablet. Warto zaznaczyć, że rysowanie za pomocą pióra jest dla nas znacznie łatwiejsze - przyborami do pisania posługujemy się od dziecka. Nasz mózg uczy się konkretnych ruchów, a my dochodzimy do wprawy. Warto wspomnieć również o wygodzie, w przypadku długotrwałych prac za pomocą tabletu graficznego oszczędzamy własne nadgarstki. Kilkugodzinna pozycja ręki na myszce lub kancie laptopa powoduje dolegliwości bólowe oraz możliwe skurcze.

Tablet graficzny - przegląd ofert

Wacom Cintiq 16

Rozmiar ekranu: 15,6 cala

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080

Rozdzielczość: 5080 lpi

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Kontrast: 1000 :1

Liczba poziomów nacisku: 8192

Rozpoznanie kąta nachylenia pióra: +/- 60 stopni

Huion Kamvas 22 Plus

Rozmiar ekranu: 21,5 cala

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Kontrast: 1200 :1

Liczba poziomów nacisku: 8192

Wacom One Display 13 (DTC133)

Rozmiar ekranu: 13,3 cala

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080

Rozdzielczość: 2540 lpi

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Kontrast: 1000 :1

Liczba poziomów nacisku: 4096

Rozpoznanie kąta nachylenia pióra: +/- 60 stopni

Veikk VK1200

Rozmiar ekranu: 11,6 cala

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080

Rozdzielczość: 5080 lpi

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Kontrast: 700 :1

Rozpoznanie kąta nachylenia pióra: +/- 60 stopni

Wacom Intuos S BT

Rozdzielczość: 2540 lpi

Liczba poziomów nacisku: 4096

Obszar roboczy X (szerokość): 152 mm

Obszar roboczy Y (wysokość): 95 mm

Wacom One By Wacom M (CTL-672)

Rozdzielczość: 2540 lpi

Liczba poziomów nacisku: 2048

Obszar roboczy X (szerokość): 216 mm

Obszar roboczy Y (wysokość): 135 mm

