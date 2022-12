RTV Euro AGD: te ekspresy do kawy są w promocji, a w dodatku możesz zacząć spłacać je dopiero od września!

Już teraz w RTV Euro AGD można było upolować świetne modele ekspresów do kawy w promocyjnych cenach. Wybrałam najciekawsze modele, które można dziś kupić taniej. W dodatku ekspres wzięty na raty możesz zacząć spłacać dopiero od września!

Nowa promocja w sieci RTV Euro AGD obejmuje różne modele ekspresów do kawy. Dodatkowo, w ramach tej oferty sprzęt wzięty na raty można zacząć spłacać dopiero od września przyszłego roku! To może być idealna okazja, by zaopatrzyć się w urządzenie do parzenia doskonalej włoskiej kawy. Lubisz latte macchiato? A może cappuccino? A może jesteś amatorem aromatycznego espresso? Każdą z tych kaw z łatwością przygotujesz przy pomocy ekspresu automatycznego!

Jak skorzystać z rabatu w RTV Euro AGD?

Wybierz produkt objęty promocją i dodaj go do koszyka. Rabat naliczy się automatycznie. Kontynuuj zakupy lub wybierz opcję dostawy i sfinalizuj zamówienie.

Saeco GranAroma Deluxe SM6682/10

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Americano, Café au lait, Café Cortado, Café Crema, Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, Espresso Lungo , Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, gorące mleko, Latte Macchiato, Melange, Ristretto, spienione mleko, Włoskie Cappuccino

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1500 W

System spieniający mleko: zintegrowany

Cena: 4899 zł – 3982,89 zł klik

Zobacz również:

Melitta Barista TS Smart F86/0-100

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Espresso, Espresso Macchiato, gorąca woda, Ristretto

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1450 W

System spieniający mleko: zintegrowany

Cena: 4299 zł – 3495,09 zł klik

Siemens EQ.700 TP703R09

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Americano, Café au lait, Café Cortado, Café Crema, Caffe Latte, Cappuccino, Cortado, czarna kawa, Doppio, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Lungo, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, gorące mleko, kawa XL, kawa z mlekiem, Latte Macchiato, Lungo, Ristretto, spienione mleko

Ciśnienie / Moc: 19 barów / 1500 W

System spieniający mleko: zintegrowany

Cena: 5499 zł – 4470,69 zł klik

Krups Evidence Plus EA8948

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Americano, Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Doppio, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, gorące mleko, herbata ziołowa, kawa XL, Latte Macchiato, Ristretto, spienione mleko

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1450 W

System spieniający mleko: zintegrowany

Cena: 3299 zł – 2682,09 zł klik

Jura E8 (EB) Piano Black

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Cappuccino, Cortado, czarna kawa, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, Latte Macchiato, Lungo, spienione mleko

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1450 W

System spieniający mleko: zintegrowany

Cena: 6499 zł – 5874 zł klik

