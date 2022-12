RTV Euro AGD: te produkty kupisz taniej tylko przez dwa dni!

Tylko dziś i jutro masz szansę kupić wymarzony sprzęt w niecodziennej promocji w RTV Euro AGD. Wybieraj spośród kilkunastu kategorii obejmujących m.in. elektronikę oraz AGD i upoluj prawdziwe okazje!

Sieć sklepów RTV Euro AGD niemal rozpieszcza nas cyklicznymi akcjami tematycznymi, które nierzadko idą w parze z rabatami. Jako że do świąt pozostało już zaledwie 9 dni, to ostatni dzwonek, aby kupić sobie lub bliskiej osobie wymarzony prezent. Masz ograniczony budżet? To nie problem! Tylko dziś i jutro (15.12 - 16.12) możesz skorzystać z limitowanych ofert na AGD i elektronikę, które obejmują m.in. tablety graficzne, roboty sprzątające i planetarne, oczyszczacze oraz wiele innych.

RTV Euro AGD: 2 dni Limitowanych Okazji. Przegląd produktów

Robot sprzątający iRobot Roomba s9+

Czas pracy/Czas ładowania: 120 min. / 180 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania: tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Czujniki: akustyczny, antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, odometr, optyczny, optyczny kierunku ruchu, optyczny vSLAM (kamera), przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca, zabezpieczenie przy podnoszeniu

Poziom hałasu: 65 dB

Taniej o 700 zł - sprawdź ofertę

Zobacz również:

Oczyszczacz powietrza Samsung AX60R5080WD/EU

Maksymalna wielkość pomieszczenia: 60 m2

Wydajność: 467 m3/h

Poziom hałasu: max. 50 dB / min. 20 dB

Czujniki: gazu, jakości powietrza, nieprzyjemnych zapachów, PM 1,0, PM 10, PM 2,5

Filtry: HEPA 13, węglowy, wstępny

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza: tak

Taniej o 300 zł - sprawdź ofertę

Dyson V11 Absolute Extra

Napięcie akumulatora: 25,2 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / nie

Waga: 3 kg

Maksymalny czas pracy: 60 minut

Taniej o 350 zł - sprawdź ofertę

Robot planetarny KitchenAid 5KSM156HMEBM

Moc / Liczba poziomów obrotów: 300 W / 10

Pojemność misy / Wydajność misy (max): 4,8 l /

Wykonanie korpusu: cynk

Przystawki: hak do zagniatania, mieszadło uniwersalne, trzepaczka

Seria: KitchenAid

Taniej o 900 zł - sprawdź ofertę

Tablet graficzny Huion Kamvas Pro 16 4K Plus

Obszar roboczy: 345 x 194 mm

Rozdzielczość: 5080 lpi

Kompatybilność (rysik): PW517

Typ podłączenia: USB-C

Taniej o 500 zł - sprawdź ofertę

Słuchawki Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition

Budowa słuchawek: dokanałowe, True Wireless

Łączność: bezprzewodowe, Bluetooth

Mikrofon / Regulacja głośności: tak / tak

Pasmo przenoszenia: 10 - 19000 Hz

Taniej o 300 zł - sprawdź ofertę

Smartfon Apple iPhone 13 128GB (północ)

Wyświetlacz: 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, OLED

Pamięć RAM/wewnętrzna: 128 GB

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

Taniej o 500 zł - sprawdź ofertę

Z całą ofertą promocyjną możesz zapoznać się pod tym linkiem.

Sprawdź również: RTV Euro AGD: skorzystaj z promocji na oczyszczacze i pożegnaj się ze smogiem!