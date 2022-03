RTV Euro AGD: weekendowe zniżki na urządzenia - co kupimy taniej?

W weekend w sklepie RTV Euro AGD można liczyć na atrakcyjne promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Przecenione zostały m.in. telewizory, laptopy, smartfony, sprzęty AGD i RTV.

Big Weekend w RTV Euro AGD to kolejna akcja promocyjna, dzięki której możemy kupić taniej wybrane urządzenia do domu. Sprawdziliśmy, co tym razem zostało przecenione.

Oferta jest ważna do poniedziałku (07.03.2022 r.).

Telewizor LG OLED55A13LA DVB-T2/HEVC

Ekran 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu OLED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa, ThinQ AI, Eko technologia OLED, bezpieczny dla oczu

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 3 899 zł - 2 999 zł

Zobacz również:

Acer Aspire 3 A317-53-59XU 17,3" Intel® Core™ i5-1135G7

Ekran 17,3 cala, 1920 x 1080 pikseli 60 Hz

Procesor Intel® Core™ i5 11gen 1135G7 2,4 - 4,2 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika Intel® Iris Xe Graphics

System operacyjny Windows 11 Home Edition

Cena: 3 799 zł - 2 999 zł

Smartfon Xiaomi Redmi 9A 2+32

Aparaty tylny/przedni 13 Mpix / 5 Mpix

Pojemność baterii 5000 mAh

Pamięć 2 GB / 32 GB

Wyświetlacz 6,53 ", 1600 x 720 pikseli,

System operacyjny Android 10

Procesor 8-rdzeniowy MediaTek Helio G25

Cena: 499 zł - 399 zł

Lodówka Samsung RB34T600ESA

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 185,3 x 59,5 x 65,8 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki 230 l / 114 l

Roczne zużycie energii 254 kWh = 157,48 zł rocznie

Poziom hałasu 35 dB

Bezszronowa (No Frost) tak pełny No Frost

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Cena: 2 299 zł - 1 699 zł

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro

Czas pracy/Czas ładowania 110 min. / 180 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie tak

Czujniki antykolizyjny, krawędzi, odległości, optyczny, optyczny vSLAM (kamera), uskoku podłoża

Poziom hałasu 70 dB

Cena: 1 469 zł - 1 199 zł

Zobaczcie również: Dzień Kobiet w sklepach RTV Euro AGD - 40% rabatu na wybrane produkty